Come sta Khalifa Haftar?

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : Come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

"La pasta fa ingrassare - il caffè fa dimagrire" : 99 idee sbagliate su cosa e Come mangiamo : Siamo sicuri che mangiare la pasta di sera faccia ingrassare? O che salumi e cioccolata provochino l'acne? O che il caffè corto sia più forte di quello lungo? Ogni giorno, quasi senza rendercene conto, siamo bersagliati da decine di falsi miti sul cibo. Marcello Ticca, uno dei massimi esperti italiani di alimentazione, medico, docente e vicepresidente della Società Italiana di Scienza della Alimentazione, ha raccolto i ...

Biglietti Roma-Liverpool - Champions League (mercoledì 2 maggio) : Come acquistare i tickets per il ritorno delle semifinali all’Olimpico : La storia è stata scritta, con il clamoroso ribaltone di martedì con il Barcellona, ora c’è bisogno però di compiere un altro miracolo: la Roma sfida il Liverpool in semifinale di Champions League 2018 e va a caccia di un clamoroso ultimo atto. La partita di ritorno si svolgerà allo Stadio Olimpico, uno stimolo in più per provare a fare l’impresa. I giallorossi stanno vivendo un periodo eccezionale dopo la vittoria per 3-0 con i ...

“La Storia Come mai vi è stata raccontata” di Daniele Ganser : gli eserciti segreti della NATO : “Nell’Apocalisse l’angelo giura che il tempo non esisterà più. È molto giusto, preciso, esatto. Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità, il tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più bisogno. È un’idea giustissima. Dove lo nasconderanno? Non lo nasconderanno in nessun posto. Il tempo non è un oggetto, è un’idea. Si spegnerà nella […]

iSole aMare : Emma Fenu intervista Pier Bruno Cosso - l’isola Come madre che genera e accoglie : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Milos Forman è morto. Il regista di capolavori Come Amadeus e Hair aveva 86 anni : È morto all'età di 86 anni nel Connecticut il famoso regista ceco, Milos Forman. Lo ha comunicato oggi all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova. Forman è deceduto ieri dopo una breve malattia. "Se ne è andato tranquillo, circondato dalla famiglia", ha detto Formanova.Forman era noto soprattutto per i film girati da emigrato in America, quali 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' o 'Gli amori di una bionda' e ...

La Storia Come mai vi è stata raccontata di Daniele Ganser : gli eserciti segreti della NATO : “Nell’Apocalisse l’angelo giura che il tempo non esisterà più. È molto giusto, preciso, esatto. Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità, il tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più bisogno. È un’idea giustissima. Dove lo nasconderanno? Non lo nasconderanno in nessun posto. Il tempo non è un oggetto, è un’idea. Si spegnerà nella […]

UeD : Marco Firpo ha subito un delicato intervento al cuore - ecco Come sta : eccoci con un consueto appuntamento dedicato al gossip, e in particolare a Marco Firpo, cioè ad un protagonista del popolare programma televisivo “Uomini e Donne”, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Purtroppo arriva una bruttissima notizia, perché il cavaliere ligure del Trono Over ha rischiato di morire. L’ex fidanzato di Gemma Galgani è stato operato d’urgenza per la seconda volta come avranno sicuramente notato i ...

Mattarella : «Valuterò Come uscire dallo stallo» | : Il capo dello Stato dà appuntamento alle forze politiche fra qualche giorno. A quel punto prenderà in mano la situazione |

Usa : allarme per una sostanza venduta Come steroide legale : Su internet e’ venduto come l’alternativa legale agli steroidi per potenziare i muscoli, con gli stessi benefici degli anabolizzanti ma senza i loro effetti collaterali. In realta’ Sarms (Selective androgen receptor modulators), questo il suo nome, non e’ stato approvato da nessuna agenzia regolatoria dei farmaci e puo’ provocare danni alla salute. A lanciare l’allarme sono le autorita’ sanitarie Usa, ...

Will Ferrell in ospedale/ Incidente stradale per l'attore - Come sta? Tutti i dettagli : Incidente stradale per il noto attore Will Ferrell. Trasportato in ospedale, si trovava in un Suv con altre due persone al momento dell'impatto. Ecco come sta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Biglietti Lazio-Roma - Serie A (domenica 15 aprile) : Come acquistare i tickets per il derby dell’Olimpico : Il piatto forte della 32a giornata della Serie A è Lazio-Roma. Il derby della Capitale non ha bisogno di presentazioni, specie in questa occasione, arrivando le due squadre appaiate in classifica, al terzo posto. Il momento psicologico, però, è totalmente diverso. La Lazio è reduce dalla tremenda eliminazione in Europa League. I biancocelesti sembravano essere ad un passo dal passaggio del turno, ma hanno pagato a caro prezzo un black-out di ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : Come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...

Fine colloqui - il presidente Mattarella : «Ora valuterò Come uscire dallo stallo» : Le parole del capo dello Stato: «Emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dar vita in Parlamento a una maggioranza non ha fatto progressi»