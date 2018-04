Coldiretti | è allarme cinghiali E accusa | aziende costrette a

Terremoto - allarme Coldiretti : 'Il turismo che era in ripresa ora è minacciato' : 'Nel cratere" sottolinea la Coldiretti" è tornata la paura ed è in corso la verifica dei danni, ma a preoccupare sono anche gli effetti delle scosse sull'economia e sul lavoro. L'arrivo di turisti ...

Coldiretti - allarme in tavola : troppi agnelli provenienti dall’estero - verificare la provenienza : “Attenzione: leggete attentamente verificate la provenienza perché sulle tavole in occasione delle festività pasquali potreste trovare agnelli e capretti provenienti dall’estero e spacciati per italiani. Il prezzo pagato alla produzione in Calabria è troppo basso – denuncia Coldiretti – va dai 3,00 € ai 3,80 € al kg. iva compresa peso vivo, che certamente non ristora i nostri pastori che garantiscono qualità anche grazie ai pascoli ...

Brexit - allarme Coldiretti : "A rischio un miliardo di esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy" : Nell'intesa sulla Brexit il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari a indicazione geografica (Dop-Igp) "colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in Italy con il via libera a imitazioni e...

Maltempo - Coldiretti Venezia : allarme gelo sulle piante in fiore : Il colpo di coda dell’inverno con il brusco abbassamento delle temperature fa scattare nelle campagne Veneziane l’allarme gelo sulla fioritura di ciliegi, susini, peschi e albicocchi: dopo un anno di lavoro si rischia la perdita dei prossimi raccolti. E’ quanto afferma Coldiretti Venezia in riferimento alla nuova ondata di neve e gelo dalla Russia sulla Penisola alla vigilia della primavera. Dove la temperatura rimarrà a lungo ...

Maltempo - Coldiretti lancia l'allarme. Negli ultimi dieci anni danni per 14 miliardi di euro tra alluvioni e siccità : Teleborsa, - Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere ...

Maltempo - Coldiretti : allarme freddo per gli alberi già in fiore : Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere compromesse dalle basse temperature. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo del Maltempo dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media storica. A preoccupare con temperature sotto lo zero sono – sottolinea la ...

Riso - l’allarme Coldiretti : “Rischia di sparire per le importazioni a dazio zero” : Il Riso in Italia e in Emilia Romagna rischia di sparire. Lo sostiene il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna, Mauro Tonello, alla luce degli ordinativi del seme di Riso per la campagna 2018 che attualmente si sono fermati al 30% rispetto allo scorso anno, rischiando di far sparire i benefici dell’etichettatura d’origine obbligatoria del Riso entrata in vigore il 14 febbraio. Tra le cause “c’e’ l’intenzione ...