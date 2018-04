Clima | primo accordo della storia per ridurre le emissioni del trasporto marittimo

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Dopo due settimane di intensi negoziati presso l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è stato raggiunto ilperledele per eliminarle quanto prima in questo secolo. La strategia identifica livelli di ambizione per il settore facendo notare che l’innovazione tecnologica e l’introduzione di carburanti e/o fonti di energia alternativi saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dichiarati. Più di 170 Paesi hanno deciso di:ledi carbonio attraverso l’implementazione di ulteriori fasi dell’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI);ledi CO₂ per ogni attività didi almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 2008, continuando nell’impegno verso una riduzione del 70% entro il 2050;ledi gas serra di almeno il 50% rispetto ai ...