City | Guardiola | Serve il Var anche in Premier | guardate la Juve

Manchester City - Guardiola : 'Serve la var - guardate la Juventus' : Non solo qui in Inghilterra, ma in tutto il mondo, gli arbitri devono essere aiutati. Oggi il calcio è più rapido e veloce'. Guardiola è intervenuto anche sul rigore concesso al Real Madrid contro la ...

Manchester City : Hazard e altri 6 nomi nella lista di Guardiola : Pep Guardiola fa la lista della spesa per il Manchester City. Secondo il quotidiano catalano Sport , gli obiettivi sul prossimo mercato estivo sono Alderweireld , Tottenham, , Hazard , Chelsea, , Mahrez , Leicester, , Weigl , Borussia Dortmund, , Seri , Nizza, , Fred , Shakhtar Donetsk, e ...

Premier - c'è Tottenham-City. Guardiola farà festa? Lo decide Mourinho : TOTTENHAM-MANCHESTER CITY , sabato ore 20.45, diretta su Sky Sport 3 HD, Settimana da dimenticare per Guardiola, con la festa per il titolo rovinata dal "nemico" Mourinho e l'eliminazione dalla ...

Champions League - Manchester City-Liverpool 1-2 : Salah in semifinale - Guardiola espulso : Manchester , Inghilterra, - La 'comeback' non riesce. Niente rimonta per il Manchester City di Guardiola, che dopo il 3-0 di Anfield perde anche all'Etihad, 2-1, contro il Liverpool di Klopp. Serata ...

Manchester City-Liverpool - Guardiola : “serve partita perfetta” : “Avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. Rimonta possibile? Abbiamo dimostrato di poter creare un sacco di occasioni. Il Liverpool si difende bene, ma noi dobbiamo creare ed essere cinici, senza subire reti”. Con queste parole Pep Guardiola spiega il derby inglese di domani nei quarti ...

City-Liverpool - Guardiola non si arrende : “Non dobbiamo mollare”. Klopp : “Niente è deciso…” : City-Liverpool- Vigilia di grande emozioni: City-Liverpool. Guardiola e Klopp hanno presentato la sfida in conferenza stampa. Carica e voglia di non darsi per vinti: sono questi i capisaldi di Guardiola in vista della sfida di domani. Klopp fissa l’obiettivo: “Completiamo l’opera”. Guardiola: “NON ABBIAMO BISOGNI DI MOTIVAZIONI SPECIALI…” Pep Guardiola ha dichiarato: “Non servono motivazioni ...

Rinnovo Guardiola - nuovo contratto per il tecnico del City : cifre shock : Rinnovo Guardiola – Sconfitta per il Manchester City nel derby contro lo United ma arrivano ugualmente buone notizie per Guardiola, Rinnovo a cifre clamorose per l’allenatore. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, il Manchester City avrebbe in mente di prolungare l’accordo in scadenza nel 2019 fino al 2020, facendo firmare all’allenatore catalano un nuovo contratto da 20 milioni di sterline a stagione che lo renderebbero il ...