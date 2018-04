Città senza soldi | due piazze contro Dema | uniti per Napoli non per me

Lecco - l'ultima sala - parrocchiale - nella Città senza un cinema : Gli ultimi ad arrendersi sono stati i gestori del Nuovo e del Mignon. Le saracinesche si erano abbassate nel giugno di quattro anni fa e sbirciando attraverso le vetrate che si affacciano su viale ...

Si perde e vaga per la Città senza meta per 12 ore : ritrovato dalla Polizia : Da mezzogiorno fino a mezzanotte, disperso per la città, senza soldi, col telefono scarico e in stato di confusione. A porre fine alla disavventura di un disabile di circa 35 anni nella giornata di ...

San Pietroburgo : sempre più senzatetto in Città - ormai sono migliaia : Per strada soprattutto truffati, immigrati e cacciati di casa. In tutto il Paese sono tra i 3 e i 5 milioni

La Lega «segue» il Pd sul reddito di cittadinanza : «M5S senza vergogna» Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo»

Schiaffo della Lega ai 5 Stelle : 'Sul reddito di cittadinanza senza vergogna' : Alta tensione tra Lega e M5S in vista della formazione del nuovo governo. Stavolta, al centro delle polemiche, c'è il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del MoVimento di Di Maio. Ecco cosa ...

Reddito di cittadinanza - Lega ritwitta Pd : “M5S senza vergogna”. Bonafede : “Notizia errata” : Il profilo Lega-Salvini Premier ha ritwittato un'intervista dell'esponente Pd Michele Anzaldi, condividendone le dichiarazioni. Ma il M5S, attraverso il deputato Alfonso Bonafede, spiega che l'accusa lanciata dal dem si basa su un equivoco: "Non è equivocabile che il Reddito di cittadinanza era ed è una priorità. Il Reddito universale è un'altra cosa".Continua a leggere

Governo - Bonafede (M5s) : “Nessun esecutivo senza Di Maio premier - no ad altre persone non elette dai cittadini” : “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”. A dirlo a Radio 24, è l’esponente del Movimento 5 stelle, e candidato ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino durante la trasmissione 24Mattino. “A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e ...

'Senza ospedale Città senza identità' - striscioni di protesta al porto di Capri : 'senza ospedale siamo città senza identità', 'Capri: sole cielo e mare ma ci manca l'ospedale', 'Nascere a Capri? Non si può più', 'Ridate il Capilupi ai capresi!!!'. Sono i testi comparsi su alcuni ...

“Reddito di cittadinanza? Prima 50mila assunti”. Centri per l’impiego senza risorse e banche dati : Decine di migliaia di dipendenti pubblici da assumere. Qualche migliaio da riqualificare. E una struttura informativa centralizzata da mettere in piedi quasi da zero, così come il “fascicolo personale elettronico del cittadino”. Il tutto da negoziare con le Regioni, che mantengono competenze concorrenti con quelle dello Stato in materia di tutela del lavoro. L’ostacolo maggiore sulla strada dell’attuazione del reddito di ...

Senza Città né risorse - ma la sconfitta del Califfato non è ancora la fine dell’Isis : Malgrado lo Stato Islamico abbia perso la propria base territoriale e il controllo sulle risorse che lo finanziavano, la sua ideologia non è morta. È vero: l’Isis è molto meno pericoloso in Siria e in Iraq di quanto lo fosse prima. Ma l’Europa può ritenersi al sicuro? Che fine hanno fatto i 5mila foreign fighters partiti dai Paesi europei? Quanti ne sono rientrati? Sono una minaccia?...

A Milano prove generali per una Città senza contanti : arriva la moneta digitale : Rendere Milano una città cashless, in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti, può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 partecipanti dell’hackathon “Cashless Milano Hack”. L’evento rientrava nell’ambito della Milano Digital Week svoltasi al Base di Milano e giunta oggi al termine. A vincere il premio di 8mila euro il progetto realizzato dal gruppo Coin Busters. Tre ...

