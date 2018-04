Cipolla bianca di Margherita Igp | alla scoperta dell’eccellenza pugliese

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018), dolce e succulenta, non ha nulla da invidiarerossa di Tropea. E’ ladiIgp che arriva dalle terre pugliesi. Un prodotto fresco, per certi versi di nicchia, che sta conquistando nuove fette di mercato, soprattutto nella Gdo. Un meritato successo dopo una lunga storia che attraversa tre secoli e vanta, ancora oggi, le stesse tecniche di coltivazione. ”La nostraè rimasta sempre la stessa negli ultimi due secoli, – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela delladiIgp, – viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tradi Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e ...