CINEMA - Recensione di READY PLAYER ONE

Recensione : “Ready Player One” al CINEMA la magia della cultura pop degli anni 80’ : 30Dopo meno di due mesi dall’uscita nei cinema nostrani di The Post, presente alla cerimonia degli Oscar con due nomination, Steven Spielberg ritorna prepotentemente nelle sale italiane con Ready Player One. Il film, tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Ernest Cline, aveva creato grandi aspettative nei fan e non ha deluso le attese. Anno 2040. La fine del mondo come lo conosciamo oggi è ormai concreta. Il sovrappopolamento, la povertà e ...

Nelle pieghe del tempo - film al CINEMA dal 29 marzo : recensione curiosità : Nelle pieghe del tempo è uno dei film al cinema in uscita giovedì 29 marzo 2018. La pellicola è un fantasy per ragazzi firmato Disney ed è diretta da Ava DuVernay e interpretata da Chris Pine e Reese Witherspoon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . Nelle pieghe del tempo , film al cinema : TITOLO: Nelle pieghe del tempo TITOLO ORIGINALE: A Wrinkle ...

8 minuti - film al CINEMA dal 22 marzo : recensione curiosità : 8 minuti è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018, di genere drammatico del 2018. Diretto da Dado Martino è interpretato da Alessandra Silvesti e Fabrizio Savegnago. Il film è ispirato alla tragedia dell'Hotel di Rigopiano spazzato via da una valanga a gennaio 2017. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . 8 minuti , film al cinema : ...

Ready Player One - film al CINEMA 28 marzo : recensione e curiosità : Ready Player One è tra i film al cinema in uscita mercoledì 28 marzo 2018. Si tratta di un thriller di fantascienza diretto da Steven Spielberg interpretato da Tye Sheridan e Olivia Cooke. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. Ready Player One, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Ready Player One DATA USCITA: 28 marzo 2018 GENERE: ...