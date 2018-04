Ciclismo | Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix

Blastingnews

: RT @CicloPassione: Nel calcio Valverde non è quello del ciclismo. Roma SUPERLATIVA e bella per tutta l'Italia #RomaBarcellona - franfognini : RT @CicloPassione: Nel calcio Valverde non è quello del ciclismo. Roma SUPERLATIVA e bella per tutta l'Italia #RomaBarcellona - CicloPassione : Nel calcio Valverde non è quello del ciclismo. Roma SUPERLATIVA e bella per tutta l'Italia #RomaBarcellona - macondo83 : Ricorderemo come anni d'oro del ciclismo l'aver vissuto i tempi di Sagan (che numero alla #ParisRoubaix!), Nibali (… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Alejandrosta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta già un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasseMovistar sarà al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadraha pedalato sui tratti diinseriti nel percorsonona tappaGrande Boucle, molti dei quali sono in comune con la. La prova delAlejandroha approfittato di qualche giorno di pausa agonistica prima delle classiche delle Ardenne per andare nel nordFrancia a provare il percorsonona tappa del Tour de France, quella con il. Martedì 10 aprile il campione murciano ha pedalato per ...