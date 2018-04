Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix Video : #Alejandro Valverde sta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta gia' un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasse della Movistar sara' al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadra ...

Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix : Alejandro Valverde sta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta già un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasse della Movistar sarà al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadra ...

Ciclismo - Gp Indurain - Valverde loda Verona : 'Carlos ha fatto una bella corsa - complimenti' : Alejandro Valverde loda le qualità di Carlos Verona, ciclista della Mitchelton Scott che ha chiuso dietro il murciano al Gp Indurain Alejandro Valverde ha vinto il Gp Indurain continuando la sua ...

Ciclismo : le classifiche UCI WorldTour 2018 aggiornate. Restano al comando Valverde e la Quick-Step Floors : Restano praticamente invariate le posizioni nel ranking UCI WorldTour 2018 dopo la Dwars Door Vlaanderen che si è disputata ieri. Al comando a livello individuale Alejandro Valverde, tra le squadre invece guadagna ancora spazio la Quick-Step Floors. Andiamo a scoprire le classifiche aggiornate. Classifica Individuale 1 Valverde Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 1079 2 SAGAN Peter SVK BORA – ...

Ciclismo : World tour - Valverde al comando : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Alejandro Valverde è il nuovo leader della classifica World tour. Il murciano, grazie alla terza vittoria in carriera conquistata ieri a Barcellona nel Giro di Catalogna, ...

Ciclismo : Catalogna - a Valverde 2/a tappa : ANSA, - ROMA, 20 MAR - tappa e maglia di leader per Alejandro Valverde che ha vinto allo sprint la seconda tappa della Vuelta y Catalunya, da Matarò a Valls di 175 chilometri. Il murciano della ...

Ciclismo : Abu Dhabi tour - vince Valverde : ... Movistar, che si è aggiudicato per la prima volta in carriera l'Abu Dhabi tour di Ciclismo, organizzato con la collaborazione di Rcs sport-La Gazzetta dello Sport e giunto alla 4/a edizione. Il ...

Ciclismo - Vuelta a Murcia : Sanchez batte Valverde e trionfa in solitaria [VIDEO] : Luis Leon Sanchez vince la Vuelta a Murcia battendo Alejandro Valverde e Philippe Gilbert Bella vittoria solitaria di Luis Leon Sanchez dell'Astana all'edizione 2018 della Vuelta a Murcia . Lo ...

Ciclismo - Volta a la Comunitat Valenciana - Fuglsang analizza : 'battere Valverde è è davvero difficile' : Jakub Fuglsang spiega la prestazione e il piano realizzato durante la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana vinta da Alejandro Valverde MaxPPP L'Astana ha cercato in ogni modo di vincere ...