Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix : Alejandro Valverde sta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta già un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasse della Movistar sarà al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadra ...

Ciclismo : Abu Dhabi tour - vince Valverde : ... Movistar, che si è aggiudicato per la prima volta in carriera l'Abu Dhabi tour di Ciclismo , organizzato con la collaborazione di Rcs sport-La Gazzetta dello Sport e giunto alla 4/a edizione. Il ...

Ciclismo - la prima a Degenkolb e il ritorno di Valverde Video : Dopo le prime gare in giro per il mondo anche il Ciclismo europeo [Video] ha aperto i battenti. La prima gara stagionale nel Vecchio Continente è andata in scena oggi a Maiorca, con la prima prova dell’ormai classica Challenge che continuera' fino a domenica. È stata l’occasione per salutare il ritorno in corsa di #Alejandro Valverde, alla prima apparizione dopo il grave incidente dello scorso Tour de France. La corsa si è risolta in volata con ...