Cibo a domicilio | la startup italiana delle consegne di provincia raccoglie

Food delivery : 4 milioni di italiani usano app e siti per la consegna di Cibo a domicilio : Il Food delivery, la consegna di cibo a domicilio, esiste da molti anni e da sempre ha riguardato ristoranti e soprattutto pizzerie che offrono ai propri clienti la possibilità di ricevere il cibo preferito direttamente a casa. Da diversi anni, tuttavia, sono nati servizi online che, in accordo di ristoranti e locali di ogni genere offrono la consegna di cibo a domicilio in maniera più organizzata e rapida, permettendo al cliente di ricevere il ...

Italia - cresce il business del Cibo a domicilio : Teleborsa, - Un sempre maggior numero di Italiani usufruisce dei servizi di cibo a domicilio , confermando che il business è in una solida fase di espansione. E' quanto emerge da uno studio Coldiretti/...

Coldiretti : 4 - 1 milioni gli italiani che ordinano regolarmente Cibo a domicilio online : Sono saliti a 4,1 milioni di italiani che ordinano regolarmente cibo a domicilio online, tramite sito web oppure app mentre sono 11 milioni quelli che usano il telefono in maniera costante per farsi portare a casa piatti e pietanze direttamente da ristorante e/o pizzeria. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Censis sulla ristorazione digitale nel 2017 divulgato in occasione della bocciatura da parte del Tribunale di Torino del ricorso dei ...

Giornata Mondiale della Salute : cresce il Cibo sano a domicilio con +123% di consumi a livello nazionale : Il food delivery è sempre più vario e ricco di possibilità per tutti coloro che hanno diete alimentari particolari o amano semplicemente mangiare sano, mantenendosi in forma senza rinunciare però al piacere e al gusto. Un’esigenza che sta crescendo tra gli Italiani come emerge dall’osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, secondo cui le richieste di healthy food sono cresciute ...

Fattorini Cibo a domicilio - a Bologna si tenta la contrattazione metropolitana per un lavoro degno : Incrociano nuovamente le braccia i rider bolognesi, sempre più numerosi. Quello di stasera è uno sciopero che coinvolge tutte le piattaforme. Da mesi, le mobilitazioni dei Fattorini, i rider, che rivendicano condizioni di lavoro più dignitose, si fanno sempre più frequenti. Lo fanno scontrandosi ripetutamente con un atteggiamento di sfida o con colpevoli silenzi, necessari a riaffermare la posizione di forza dell’azienda rispetto ai lavoratori. ...

Fattorini Cibo a domicilio - a Bologna nuovo sciopero. “Vogliono pagarci a cottimo. Ma questo non è un hobby” : Venerdì sera i Fattorini del food delivery di Bologna scioperano di nuovo. La protesta, si legge nel comunicato di Riders Union Bologna, arriva “dopo mesi di iniziative e pressioni nei confronti delle aziende e delle istituzioni cittadine per il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza. Nonostante l’impegno da parte del Comune ad aprire una trattativa tra le piattaforme e i cicloFattorini autorganizzati in Riders Union, che ...

Single e Cibo a domicilio : gusti e abitudini degli italiani tra San Valentino e il primo appuntamento : L’arrivo di S. Valentino e S. Faustino vede i Single italiani sfoderare le armi migliori per conquistare il partner, e all’incontro si vuole arrivare preparati e sicuri. Il digital food delivery, che ha ormai conquistato le abitudini degli italiani, in amore si rivela un vero cupido, permettendo di trovarsi in un ambiente confortevole e rilassato come la casa e di ordinare i piatti preferiti dai migliori ristoranti. A svelarlo Just Eat, l’app ...