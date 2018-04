Chi ama i dolci ingrassa meno | svelati i motivi

Terremoto - 7 morti nel crollo di Amatrice : verso la riChiesta di giudizio per 6 persone : E’ stata chiusa l’indagine sul crollo dell’immobile di Corso Umberto I n. 83 ad Amatrice che causò il decesso di 7 persone in seguito al Terremoto del 24 agosto 2016. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rieti hanno notificato a sei fra progettisti, tecnici comunali di Amatrice e funzionari del Genio Civile di Rieti, un provvedimento di avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso a loro carico ...

Ultima Chiamata per Di Maio-Salvini - poi Fico o Giorgetti : Dagli entourage di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si dà ancora come improbabile un faccia a faccia domenica al Vinitaly. Ma per il due leader il tempo è quasi scaduto: l’avvertimento...

Nancy Brilli : "Mi Chiamano Lady Piedino perché ho piedi molto piccoli" : Nancy Brilli sia racconta a Un Giorno da Pecora Rai Radio1. L'attrice romana è stata ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a cui ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di amore, di avances da parte di politici importanti e non solo.prosegui la letturaNancy Brilli: "Mi chiamano Lady piedino perché ho piedi molto piccoli" pubblicato su Gossipblog.it 14 aprile 2018 09:00.

Isola dei Famosi 2018 : Chi sarà il vincitore? Amaurys favorito - Gaspare outsider per gli scommettitori : Dopo l'eliminazione dell'ex velina Alessia Mancini, una delle favorite della vigilia, e della tronista Rosa Perrotta, i naufraghi dell'Isola dei Famosi sono pronti a lasciare l'Honduras e a raggiungere la conduttrice Alessia Marcuzzi per la finalissima, che si disputerà lunedì sera nella vasta area utilizzata per l’Expo a Milano.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018: chi sarà il vincitore? Amaurys favorito, Gaspare outsider per gli ...

Damasco - "calma tesa" dopo gli attacChi : 7.16 Secondo l'agenzia governativa siriana Sana, Damasco si è svegliata "in una situazione normale", e vengono smentite voci di dispiegamenti di blindati nelle vie della capitale, a poche ore dagli attacchi missilistici di Usa, Gran Bretagna e Francia. Fonti locali a Damasco contattate dall'Ansa riferiscono di una situazione di "calma tesa", con scarso movimento di auto e con poca gente nelle strade.

La rivincita dei golosi : Chi ama i dolci ingrassa meno : C'è una notizia dolcissima per i golosi. Al di là dei giochi di parole, qui non si scherza, perché finalmente gli amanti dei dolci possono prendersi una piccola rivincita: il gene associato con questa passione, infatti...

Mattarella - ultima Chiamata ai partiti : "Nessun progresso - governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

Come fare videoChiamate su WhatsApp : Utilizzi da poco WhatsApp o lo smartphone in generale e non sai quindi Come videochiamare su WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea che tutti usano? Scopri in questa guida Come videochiamare su WhatsApp, cosa serve, Come tenere aggiornata l’app di messaggistica (fondamentale per fare le videochiamate correttamente) e quali tasti devi premere per avviare una chiamata video […] Come fare videochiamate su WhatsApp

Infortunio sul lavoro stamattina SChiacciamento - ancora a Lurano : 5 " Vertici Mediaworld a Roma: nulla di fatto, il trasferimento non si tocca Nulla di fatto per l'incontro tra vertici Mediaworld e sindacato al Ministero dell'Economia, Roma. L'azienda ha ribadito ...

Volley : Semifinali Play Off - Gara 4 : ultima Chiamata per Modena e Trento : ROMA - Domenica 15 aprile alle 18.00 primo match ball per la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia che vanno a Modena e a Trento in vantaggio 2-1 nelle rispettive Serie. Gara 4 potrebbe ...

DOLCI - Chi LI AMA ACCUMULA MENO GRASSO/ Scoperta importanti per nuove cure contro obesità e diabete : DOLCI, chi li ama ACCUMULA MENO GRASSO: Scoperta predisposizione genetica, ma c'è rovescio della medaglia... Le ultime notizie sullo studio dei ricercatori dell'Università di Exeter(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes/ Scarpe smart ed economiche con il Chip contapassi : Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes: Scarpe smart ed economiche con il chip contapassi. La nota azienda di elettronica cinese, produce ora anche Scarpe(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Maria De Filippi corre ai ripari e Chiama Francesco Totti ad Amici : Francesco Totti: è lui il superospite del serale di Amici di Maria De Filippi Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Tuttavia i risultati auditel sono stati ben al di sotto delle aspettative. Difatti il popolare talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha perso clamorosamente la sfida contro la quarta puntata di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Un risultato decisamente inaspettato anche per ...

Linus si spoglia a Deejay Chiama Italia (video) : Curioso episodio capitato stamani durante Deejay chiama Italia, la trasmissione di Radio Deejay che da qualche mese è tornata ad essere mandata in onda anche in video, sul canale tv dell'emittente, sia sul digitale terrestre che sul bouquet Sky.Linus e Nicola Savino, conduttori del programma, si sono presentati in tenuta ginnica e informale indossando la maglietta della Deejay Ten, l'evento sportivo che si terrà tra un mese a Milano. I due hanno ...