Cecile Kyenge - imbrattata a Modena la casa dell'europarlamentare Dem : Assalto razzista alla casa di Modena do Cecile Kyenge , europarlamentare del Pd. Nell'estate del 2013, ad una serata della Festa del Pd a Cervia in cui era ospite, verso l'allora ministro dell'...

Definì “orango” la ministra Cecile Kyenge per la Consulta Calderoli “non può godere dell’insindacabilità sugli insulti” : Tre anni fa il Senato lo salvò dal processo per diffamazione sostenendo che l’ex vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, non era sindacabile. Invece non può godere dell’ “insindacabilità” concessagli da Palazzo Madama il parlamentare leghista che nel 2013 insultò in un comizio l’allora ministra dell’Integrazione Cecilia Kyenge, chiamandola “orango” secondo la Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del ...