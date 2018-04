“C’è qualcosa nell’insalata” L’orribile scoperta di una coppia a Genova Seduti a

caffeinamagazine

: Ciò che vediamo dell'Universo rappresenta appena il 5% della materia esistente. Cosa compone il resto? Per anni ho… - beppe_grillo : Ciò che vediamo dell'Universo rappresenta appena il 5% della materia esistente. Cosa compone il resto? Per anni ho… - borghi_claudio : Intanto è la seconda volta che quei cessi dei battelli nuovi prendono la diga foranea. - bancaetica : C'è qualcosa che vorresti sapere su #banche e #finanza ma che non hai mai osato chiedere? Lunedì 9 aprile segui 'I… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i dentidi salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, nascondendo piuttosto sorprese molto, molto spiacevoli. Ne saa riguardo unadi genovesi, marito e moglie, che si trova ora costretta ad affrontare una terapia antibiotica dopo che nel proprio cibo ha trovato un topo morto. L’animale, come riportato dal Secolo XIX, è stato inviato ai laboratori Arpal per le analisi del caso: la Asl 3 genovese ha allertato subito i colleghi di Bergamo, dove ha sede l’azienda che impacchetta e ...