Catanzaro | cinghiale investito da un treno

meteoweb.eu

: Cinghiale travolto da un treno, rimosso dai binari dai Vigili del fuoco. - DinoGranata : Cinghiale travolto da un treno, rimosso dai binari dai Vigili del fuoco. - SecondoPiano : Cinghiale travolto da un treno, rimosso dai binari dai Vigili del fuoco: Dopo essere… - SecondoPiano : Cinghiale travolto da un treno, rimosso dai binari dai Vigili del fuoco. -

(Di sabato 14 aprile 2018) I vigili del fuoco del Comando provinciale disono intervenuti questa mattina nel Comune di Soverato, in località Russomanno, per la rimozione di una carcassa diche, dopo essere statoda un, era rimasto sui binari della tratta ionica ferroviaria Taranto-Reggio Calabria. A dare l’allarme una cittadina che ha assistito alla vicenda. Nell’immediatezza, la SO115 ha avvisato la Polfer e Trenitalia che hanno bloccare il transito dei treni permettendo alla squadra del locale distaccamento di poter espletare in sicurezza l’intervento. Le unità dei vigil del fuoco, raggiunta la zona dell’incidente, hanno rimosso l’animale liberando la sede ferroviaria. Sul posto la polizia locale e l’Asp veterinaria. L'articoloda unsembra essere il primo su Meteo Web.