Casellati a Sky TG24 | difficile dire no se ricevessi incarico governo

(Di sabato 14 aprile 2018) La presidente del Senato ospite de L'intervista di Maria Latella. Sulle trattative in corso per la formazione di un nuovo esecutivo ha dichiarato: "Il pregiudizio non può portare alla soluzione dei ...