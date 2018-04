Cantare in auto fa bene | riduce lo stress e migliora l’umore

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) Chi non canta in macchina? A quanto pare, secondo una ricerca pubblicata di recente su Frontiers in Psychology fa. E molto. Gli effetti calmanti del canto, infatti, sono paragonabili a quelli di attività come lo yoga. Un’altra indagine, invece, firmata stavolta dall’università di Francoforte e pubblicata sul Journal of Behavioral Medicine, ha svelato che il canto (quindi anche su quattro ruote)la produzione del cortisolo, l’ormone delloche abbassa le difese immunitarie, e. LEGGI ANCHE15 cause (silenziose) diNon basta. Anche l’ateneo di Goteborg, in Svezia, ha svolto delle ricerche secondo le qualilo, aumenta la produttività, regala energia e favorisce la concentrazione con la produzione di endorfine e ossitocina. Anche Nissan, che sulla sua nuova Micra ha montato un particolare impianto Bose dedicato agli amanti della ...