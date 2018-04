Canna gate | parla un’ex naufraga | all’Isola dei Famosi nessun veto sull’argomento

Alessia Marcuzzi piange a Verissimo : dal Canna -gate alle parole della figlia (video) : Alessia Marcuzzi piange a Verissimo . La conduttrice è arrivata a poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi davvero provata e stremata da mesi che ha definito belli ma davvero molto complicati e in cui l'unico raggio di sole sono state le risate che le ha fatto fare Francesca Cipriani. Alessia Marcuzzi non svela il nome del suo preferito ma sicuramente da questa affermazione possiamo capire che si tratta proprio di lei, l'ex gieffina ...

Alessia Marcuzzi sul Canna gate : «Mi ha reso più fredda. Non abbiamo mai avuto le prove» (aridaje!). E sulla prossima Isola vorrebbe Cristina D’Avena : Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin Alla vigilia dell’attesa finale dell’ Isola dei Famosi (lunedì 16 aprile, in prime time su Canale 5), Alessia Marcuzzi a Verissimo fa il punto su questa edizione un po’ movimentata del reality, partendo dal famigerato ‘ canna gate ’. A tal proposito la conduttrice racconta: “Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi ...

