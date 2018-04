Calcio : Gattuso - Donnarumma lavori per diventare n.1 al mondo : Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo ...

Calciomercato Milan - Gattuso vuole Belotti : il prezzo del Gallo è crollato : MilanO - Rino Gattuso vuole un attaccante da 20-25 gol in campionato per il Milan del futuro. Tutti gli indizi portano ad Andrea Belotti , che era già nell'orbita rossonera la scorsa estate. Ora però ...

Calcio : Gattuso fino al 2021 - riporterò Milan in alto : MilanO - "Spero di continuare come in questi quattro mesi, di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia". Così Rino Gattuso al momento della firma sul nuovo ...

Milan - rassegna stampa : Da Gattuso a Cutrone - tempo di rinnovi - Calcio : Dal canto suo, La Gazzetta dello Sport : 'Kessie infinito: in campo 60 ore Franckamente insostituibile', il sommario 'L'ivoriano a oltre 3.600 minuti stagionali e in Juve-Milan poteva essere ...

Calciomercato Milan - Gattuso firma : dettagli rinnovo : ... secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli , impegnato durante la sosta per le nazionali a ...

Calcio : Milan - Gattuso - senza Var non avremmo vinto : Siamo stati troppo lenti, il problema è stato questo", ha detto ancora Gattuso, parlando ai microfoni di Premium Sport. "Il passaggio alle due punte? In questo momento se vogliamo andare in Champions ...

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...

Calcio : Gattuso - frasi Raiola? Milan tra top club mondo : Sta attraversando un momento negativo ma è una delle più grandi società del mondo. Quando un giocatore arriva al Milan si ritrova in un grande club: non solo perché qua è stato vinto tutto, ma perché ...

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

Calcio : Berlusconi - Gattuso sbaglia modulo - Suso seconda punta : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Voglio molto bene a Rino Gattuso, ha dentro quella volontà di affermazione e di giocare bene per vincere convincendo, porta avanti benissimo la squadra ed è stato fondamentale per le affermazioni che il Milan ha avuto. Ma ho dei dissensi con lui sul metodo di gioco, sul modulo”. Lo ribadisce Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl 102.5.“Non sono riuscito a convincerlo – prosegue ...

Momenti Di Gioia : Sandro e Gattuso - il Calcio delle piccole cose che rende umili : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Gattuso : Vorrei rimanere qui a lungo - posso aspettare anche il 31 agosto - Calcio : Giampaolo è un professore, è uno che quando lo sento parlare, ed è successo 5 anni fa a Coverciano, mi ha affascinato, mi ha aperto un mondo. E' stato un allenatore da cui ho fatto qualche copia/...

Pagelle / Udinese Milan (1-1) : FantaCalcio - i voti. Buona prova di Oddo - che grinta Gattuso! (Serie A) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:29:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri. E sul Calciomercato..." : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:25:00 GMT)