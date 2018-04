: #SeriaA, finisce 2-1 l'anticipo tra #Cagliari e #Udinese: a #Lasagna rispondono #Pavoletti e #Ceppitelli #ASRoma… - forzaroma : #SeriaA, finisce 2-1 l'anticipo tra #Cagliari e #Udinese: a #Lasagna rispondono #Pavoletti e #Ceppitelli #ASRoma… - sportface2016 : VIDEO - #SerieA #CagliariUdinese Gli HIGHLIGHTS dell'anticipo del Sant'Elia, decisivi #Pavoletti e #Ceppitelli - Intralot_Calcio : #SerieA – Alle 18 anticipo al Ferraris #GenoaCrotone. Le quote sulla sfida tra i #Grifoni ed i #Pitagorici: 1 a 1,8… -

Ilbatte 2-1 l'e respira.Friulani sempre più in crisi. Sfida delicata in chiave salvezza per il.Anche l'non vince dal 28 gennaio.I padroni di casa partono bene, ma al 10' Barak serve Lasagna che non sbaglia. Veemente reazione delche pareggia al 21'con Pavoletti. I ritmi si allentano nella ripresa con ilche cerca di essere più propositivo e lo sforzo è premiato:all'83' gol di testa di Ceppitelli.Blanda reazione friulana eche perde la nona gara consecutiva.(Di sabato 14 aprile 2018)