Calcio | 4 Daspo dopo Lazio-Milan e Roma-Barcellona

calcioweb.eu

: Daspo per 2 tifosi Lazio e 2 Roma - solopallone : Daspo per 2 tifosi Lazio e 2 Roma - salernonotizie : Tifoso omette firma durante Daspo, assolto grazie al Salerno Calcio - -

(Di sabato 14 aprile 2018) Il Questore diGuido Marino, al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti della Divisione della Polizia Anticrimine, ha emesso 4 provvedimenti dia carico di due tifosi dellae altrettanti della. I fatti riguardano gli incontridi Tim cup del 28 febbraio scorso edel 10 aprile. Nel primo caso, nel corso del deflusso digli agenti della Polizia sorpresero due tifosi laziali ad affiggere, sul muro perimetrale di un edificio in largo Maresciallo Diaz, un manifesto lungo circa dieci metri recante la scritta ‘01.03 Stefano Furlan! Acab’. I due furono denunciati e ora per loro è scattato anche ildi due anni. Stessa durata per ilcomminato ai due tifosi giallorossi, uno dei quali, al termine diaver scavalcato la recinzione divisoria, ha invaso il campo di gioco, mentre ...