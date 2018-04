Cagliari-Udinese | Ceppitelli match winner | Oddo sprofonda

Cagliari-Udinese 2-1 : Ceppitelli e Pavoletti in rimonta - scatto salvezza dei sardi : Il Cagliari ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nel primo anticipo della 32^ giornata di Serie A e ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza: ora i sardi sono a +6 sul Crotone e a un solo punto di distacco dai friulani che sono invece incappati nella nona sconfitta consecutiva. L’Udinese era passata in vantaggio al 10′ con Lasagna che da due passi insacca l’assist perfetto di Barak, abile a dribblare tutta la difesa di ...

Il Cagliari batte 2-1 l'Udinese e respira : Una partita delicata per entrambe le squadre che vogliono allontanarsi dalle zone basse della classifica, l'Udinese va in vantaggio ma il Cagliari incassa in rimonta una vittoria importante. Decisivo il gol di Ceppitelli

Calcio - anticipo Cagliari-Udinese 2-1 : 16.57 Il Cagliari batte 2-1 l'Udinese e respira.Friulani sempre più in crisi. Sfida delicata in chiave salvezza per il Cagliari.Anche l'Udinese non vince dal 28 gennaio.I padroni di casa partono bene, ma al 10' Barak serve Lasagna che non sbaglia. Veemente reazione del Cagliari che pareggia al 21'con Pavoletti. I ritmi si allentano nella ripresa con il Cagliari che cerca di essere più propositivo e lo sforzo è premiato:all'83' gol di testa di

Cagliari-Udinese 2-1, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match della 32^ giornata del campionato di Serie A, in campo due squadre reduci da un momento veramente negativo, il Cagliari e l'Udinese, in piena lotta per la salvezza. La gara si è concluso sul risultato di 2-1, importante passo in avanti verso la salvezza per i padroni di casa, sempre più in crisi i bianconeri. La squadra di Oddo passa in vantaggio dopo pochi

Cagliari-Udinese - ecco le formazioni ufficiali : La 32^ giornata di Serie A inizia di sabato pomeriggio. Alle 15, infatti, scendono in campo Cagliari e Udinese formazioni ufficiali: Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti. Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Fofana, Adnan; Lopez, Lasagna.

