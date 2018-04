Cadavere trovato sulla Agrigento-Palermo | è una donna

Terni - trovato nel fiume Nera il Cadavere della mamma scomparsa : La donna era scomparsa domenica 8 aprile da Acquasparta (Terni). Il suo corpo era impigliato nella rete nelle griglie della diga di Recentino a pochi chilometri da dove è stata trovata parcheggiata la sua auto.Continua a leggere

Antonio Tavola - scomparso a Lecco : ritrovato Cadavere nel lago : Antonio Tavola, 69 anni, era scomparso da questa mattina, venerdì 6 aprile, e i suoi familiari avevano lanciato un appello...

Brescia - Cadavere di un uomo trovato in un capannone. “Gli hanno sparato” : Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un capannone a Flero, in provincia di Brescia. Secondo le prime indagini, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri. Secondo le prime informazioni fornite dal Giornale di Brescia, i militari stanno cercando un uomo che è entrato nel capanonne della SGA, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali, e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un ...

Pakistan - stuprata e uccisa bambina di 7 anni/ Orrore in un villaggio : Cadavere ritrovato col braccio amputato : In Pakistan una bambina di 7 anni è stata stuprata e assassinata: il suo cadavere è stato ritrovato in un villaggio con lividi e un bracco amputato. È l'ennesimo caso in pochi mesi(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:57:00 GMT)

Napoli. Trovato il Cadavere di Nicola Marra : Fine delle ricerche. E’ stato Trovato in un vallone il cadavere di Nicola Marra. IL ragazzo era in vacanza a Positano.

Trovato Cadavere nel Catanzarese - è omicidio : Il cadavere di un uomo, Antonio Ranieri, è stato riTrovato in località Pietragrande di Stalettì, a pochi chilometri da Catanzaro. Secondo i primi accertamenti, il 79enne incensurato sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica e il movente dell'omicidio. L'ipotesi più attendibile per gli inquirenti è quella di una vendetta per questioni private.

“Ucciso”. Italiano in Messico ritrovato morto. Accanto al Cadavere un biglietto agghiacciante : Ucciso con due colpi di pistola. Italiano trovato morto in Messico. Un altro giallo che arriva dall’altre parte dell’oceano e ha come protagonista un nostro connazionale. Dopo quello dei tre napoletani scomparsi nel gennaio scorso ecco il caso di Alberto Villani, un intermediario finanziario di 37 anni residente a Pavia. Sulla vicenda indaga la polizia. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dal Messico. A quanto si apprende, Alberti ...

Trovato il Cadavere di Alessandro Fiori : Aggiornamento giovedì 29 marzo 2018, ore 14:45 - È arrivata la conferma del Ministero degli Esteri: il corpo riTrovato a Istanbul è di Alessandro Fiori. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della zona storica del palazzo di Topkapi, è stato portato sulla riva del quartiere di Sarayburnu dalla corrente del mare. Il corpo è stato portato presso l'Istituto di medicina forense locale per effettuare il test del Dna e accertare le cause della ...

La Spezia : trovato Cadavere in un sacco a pelo : Giallo a Framura in provincia di La Spezia dove il cadavere di un uomo è trovato in un sacco a pelo. La macabra scoperta ieri quando un gruppo di ragazzi aveva visto il sacco a pelo abbandonato in un tratto di costa difficile da raggiungere.Dato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri seguiti dalla guarda costiera, dalla polizia locale di Framura e dal soccorso alpino. Recuperato il sacco a pelo è stato scoperto al suo interno il ...

Cadavere di donna trovato in Francia - potrebbe essere di Paola Gambino - scomparsa a Imperia : Paola Gambino è scomparsa da Bordighera, in Liguria, venerdì 23 marzo, lasciando a casa il cellulare.Continua a leggere

Trovato Cadavere in un sacco a pelo : Genova, 30 mar. (Adnkronos) – RiTrovato senza vita in un sacco a pelo. A dare l’allarme ieri a Framura, in provincia della Spezia, è stato un gruppo di ragazzi che, dopo aver notato un sacco a pelo in un tratto di costa impervio, ha avvertito le forze dell’ordine. Sul posto vigili urbani, carabinieri, guardia costiera e gli uomini del soccorso alpino e speleologico ligure che hanno recuperato il sacco a pelo e scoperto al suo ...

