Buffon non si pente e contrattacca

Buffon non si pente di quanto detto all'arbitro - anzi rilancia - alle Iene - : 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pIenezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perchè alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva determinati ...

Real-Juventus - Buffon non si pente : 'Ridirei tutto' : 1 di 3 Successiva TORINO - L'espulsione per proteste dopo il rigore costato l'eliminazione dalla Champions League al 93' della sfida del Bernabeu contro il Real e le dichiarazioni a caldo hanno fatto ...

Buffon : 'Dovevo difendere la Juve. Non mi pento - ridirei tutto! L'arbitro Oliver era in una situazione più grande di lui' : EQUILIBRATO? NO GRAZIE - 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera ...

Gattuso : non è vero che siamo stanchi. Buffon? Non lo giudico : Gattuso: non è vero che siamo stanchi. Buffon? Non lo giudico Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: “La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo” Continua a leggere

Gattuso : «Buffon? Non lo giudico : quando si sentirà - chiederà scusa» : Il tecnico del Milan commenta lo sfogo di Buffon dopo Real Madrid Juventus e ricorda: «Negli ultimi anni di carriera, la vena mi si è chiusa spesso» L'articolo Gattuso: «Buffon? Non lo giudico: quando si sentirà, chiederà scusa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Gattuso : "Non giudico Buffon - sono l'ultima persona che può parlare di altri" : Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: "La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo"

Milan - Gattuso : 'Buffon? Non lo giudico. Fiero di Juventus e Roma' : CARNAGO , Varese, - ' Ho provato grandissimo orgoglio per il nostro calcio, per il nostro campionato, da anni non si vedevano prestazioni così importanti e questo fa solo bene '. Così il tecnico del ...

Milan - Gattuso : 'Donnarumma alzi l'asticella. Buffon? Non posso giudicare' : L'errore ci sta, deve alzare l'asticella, ha le doti per diventare il più forte al mondo'. SUL PASSATO DA CALCIATORE 'Quando scendevo in campo, ero disposto anche a battagliare contro mio padre per ...

Juve - Allegri parla di Buffon : "Non lo condanno. E' stato un esempio per 20 anni" : Il tecnico è tornato sulla maledetta notte di Madrid, e ha difeso il suo portierone, un po' sopra le righe con le sue esternazioni nel dopo partita

Juventus - Allegri difende Buffon : 'non lo condanno - a chi lo accusa consiglio un... corso di psicologia' : Sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia per quelli che non capiscono. A freddo ci vuole la calma, l'altra sera sfido chiunque a non avere ...

Juve-Samp - Allegri : 'Le parole di Buffon? Un esempio da 20 anni - non lo condanno. Domani gioca lui' : Tornare subito in campo per provare a superare l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League arrivata proprio all'ultimo secondo, a pochi giorni dalla gara del Bernabeu contro il Real Madrid la ...

Juventus - Allegri : 'Non condanno Buffon - per vent'anni è stato un esempio' : TORINO - ' Per la gara di Madrid c'è solo da fare i complimenti ai ragazzi. È stata una partita bellissima, difficile da vedere. Avrebbe meritato di andare avanti per altri trenta minuti per tutti gli ...

Juve - Buffon quelle parole dopo il Real non vanno bene : ripensaci : Nel 2006 hai sollevato la coppa del mondo, tu sei il Muro di Berlino. Chi ti ha ammirato per 20 anni ha speso tutta la comprensione umana per giustificare il tuo sfogo. Ma a un certo punto abbiamo ...

Kahn su Buffon : 'Ritirandosi avrebbe evitato Svezia e Real. Se non capisci il momento per smettere poi fa male' : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions'