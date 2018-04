Buffon alle Iene | Madrid? Ridirei tutto

Juventus - Allegri : "Buffon esempio da 20 anni - facile parlare da fuori" : Dalla poltrona senza emozioni il giorno dopo è facile giudicare le sue parole, sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia. E' stata una ...

Allegri : “Sfogo Buffon? Va capito” : Torino, 14 apr. – (AdnKronos) – “Le parole di Buffon? Giudicare dall’esterno è sempre facile, nelle situazioni bisogna trovarsi. Gigi per vent’anni è stato un esempio dentro e fuori dal campo, per una volta possiamo capire le sue esternazioni. Io non lo condanno”. Massimiliano Allegri difende il portiere e capitano bianconero per il suo sfogo contro l’arbitro della sfida con il Real Madrid. ...

Dalle lacrime alla rabbia un altro triste addio di Buffon : In campo per il campione del mondo francese, fuori per il capitano della nazionale italiana e della Juventus. Da questo si deve partire. Al netto della frustrazione di aver visto sgretolarsi un'...

Allegri e Buffon : “Poche possibilità - ma tentiamo l’impossibile” : Allegri e Buffon: “Poche possibilità, ma tentiamo l’impossibile” Buffon: “tentiamo l’impossibile. L’ultima in Champions? Da bambino avrei firmato chiudere al Bernabeu” Continua a leggere

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...