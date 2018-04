Brigate rosse | trent’anni fa moriva il senatore demitiano Ruffilli Mattarella a Forlì

Rapina Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br/ Salvatore Scivoli - colpo sale slot : ‘legato’ a Brigate Rosse : Rapina Torino, arrestato presunto ex fiancheggiatore Br: Salvatore Scivoli, colpo contro titolare sale slot, noto per passato "vicino" alle Brigate Rosso (ma fu assolto nel 2012)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro : ritorna la sigla delle Brigate rosse | : Una scritta con vernice rossa nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Dc e uccisi gli uomini della scorta. Pochi giorni fa la cerimonia per il 40esimo anniversario

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro Ritorna la sigla delle Brigate Rosse| : Una scritta con vernice rossa nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Dc e uccisi gli uomini della scorta. Pochi giorni fa la cerimonia per il 40esimo anniversario della strage di via Fani

Roma - imbrattata la lapide di Aldo Moro Ritorna la sigla delle Brigate Rosse|F : Una scritta con vernice rossa a coprire il ricordo nel luogo dove fu sequestrato l’allora presidente della Democrazia Cristiana e uccisi gli uomini della sua scorta. Pochi giorni fa la cerimonia di commemorazione per il 40esimo anniversario della strage di via Fani

Aldo Moro - imbrattato il monumento di via Fani dedicato agli agenti di scorta : sulla lapide la scritta “Brigate Rosse” : Il monumento dedicato alle vittime via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato. sulla lapide dedicata ai cinque uomini di scorta assassinati nel giorno del rapimento di Aldo Moro, del quale è ricorso il quarantennale pochi giorni fa, nella notte è comparsa la sigla delle Brigate Rosse, scritta con della vernice rossa. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte Mario. Un mese fa la base di ...

Una scritta che inneggia le Brigate rosse - imbrattata la lapide di Aldo Moro in via Fani : Una scritta, con vernice rossa, che inneggia alle brigate rosse. È stata nuovamente imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e la sua scorta in via Fani a Roma. Un mese fa la base di cemento era già stata sfregiata con una svastica disegnata a spray e la scritta «A morte le guardie». ...

I tifosi delle Brigate rosse sfregiano il nome di Biagi : La scritta è comparsa non a caso vicino alla facoltà di Economia, dove si trova il dipartimento che porta il suo nome e opera Adapt, associazione fondata dallo stesso Biagi per favorire lo studio ...

Marco Biagi : Mattarella lo ricorda - scritte choc a Modena/ Il piano delle Brigate rosse ucciso perché era solo : Marco Biagi: Mattarella lo ricorda, scritte choc a Modena. Il figlio Lorenzo: “Mio padre abbandonato dallo Stato”. Oggi il sedicesimo anniverario dell'omicidio del giuslavorista(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:11:00 GMT)

MARCO BIAGI/ Stato e stampa - gli altri colpevoli oltre le Brigate rosse : Il 19 marzo del 2002 a Bologna MARCO BIAGI veniva ucciso dalle Brigate rosse. Per ALESSANDRA SERVIDORI ci sono altri colpevoli per quella terribile esecuzione(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:46:00 GMT)SINDACATI E LAVORO/ Il modello per affrontare la rivoluzione delle banche, di F. ColomboIL LAVORO SECONDO M5S/ Il ritorno al passato (e allo statalismo), di M. Ferlini

Barbara Balzerani ex Brigate Rosse/ "Fare la vittima è mestiere" : Nardella - insulti meschini ai morti delle Br : Ex Br Barbara Balzerani: "Fare la vittima è un mestiere". Firenze, Nardella: 'insulti meschini'. Lo sfogo della figlia di Aldo Moro, 'stia zitta'.

Brigate rosse - sequestro Moro. Infuria la polemica dopo le parole della Balzerani : Firenze, 17 marzo 2018 - dopo la presentazione del libro dell'ex brigatista Barbara Balzerani al centro sociale Firenze sud le polemiche continuano. Le parole di Barbara Balzerani, pronunciate ieri - ...

Aldo Moro e le Brigate rosse - la verità 40 anni dopo. Cosa diceva Cossiga : 'La colpa di tutto fu di Berlinguer e Pci' : Quaranta anni fa, come oggi, veniva sequestrato Aldo Moro e sterminata la sua scorta in via Mario Fani a Roma. Da quel giorno del 1978, quando si evocano questi fatti, inevitabile ecco sentir ...

Aldo Moro - i 55 giorni più lunghi della Repubblica : rapito il 16 marzo 1978 e ucciso dalle Brigate rosse il 9 maggio : 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. 25 marzo: Le Br fanno ...

Delitto Moro : l'identikit di "Defilato" - un imprendibile delle Brigate Rosse : A Firenze c'è un uomo vicino ai fiancheggiatori delle Br che gestirono il sequestro del presidente della Dc. Su Panorama in edicola il 15 marzo