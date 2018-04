Brasile | lo scandalo corruzione che ha coinvolto Lula e Rousseff in una serie Netflix E

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) Decisamente non è il migliore dei periodi per l’ex presidente delda Silva. Oltre ai processi penali e l’inizio della sua detenzione in carcere, ci si è messo anche il piccolo schermo a farlo infuriare. Si chiama El mecanismo (Il meccanismo) la nuovada poco lanciata su, che racconta com’è venuto a galla il caso ‘Lava Jato‘, la più grande operazione di lotta allain(una sorta di Mani pulite brasiliana), da cui sono partite denunce a imprenditori e politici di tutti gli schieramenti, e in cui sono rimasti coinvolti anche gli ex presidentie Dilma. L’interasi basa sul libro “Lava Jato” del giornalista Vladimiro Netto, e si concentra soprattutto sulle indagini della polizia che hanno portato alla luce il sistema didelle imprese edili ai politici per favorirle nei contratti ...