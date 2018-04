Braccialetto elettronico a Livorno per gli spazzini Forte polemica Norme vigenti quali

Livorno - Braccialetto elettronico agli spazzini : la protesta della Cgil Video : Gli spazzini di #Livorno saranno dotati di un braccialetto elettronico funzionale alle operazioni di svuotamento dei cestini. La decisione del Comune guidato da Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle, ha suscitato le immediate proteste del sindacato Cgil che ha sollevato dubbi sulla legittimita' dell'utilizzo di sistemi di controllo ritenuti limitanti della liberta' dei lavoratori. Circostanza smentita da Nogarin, che si trova ora ad affrontare ...

Livorno - polemica per gli spazzini obbligati a portare al lavoro il Braccialetto elettronico : La misura del Comune per certificare lo svuotamento dei nuovi cestini e le proteste dei sindacati contro la «misura inaccettabile»

Lavoro : Fp Cgil - no a Braccialetto elettronico per operatori ecologici Livorno : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “è una misura inaccettabile che lede la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”. è questo il commento della Funzione Pubblica Cgil in merito alla decisione di un’azienda di Livorno di introdurre i braccialetti elettronici, in stile Amazon, per controllare il Lavoro degli operatori ecologici, un braccialetto che ‘dialogherebbe’ con il cestino per controllare che venga svuotato. ...

Braccialetto elettronico di Amazon - sembra un’idea di George Orwell invece è la realtà : di Marco Marangio “Qual è la tragedia? La tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l’una contro l’altra”. A parlare è Pier Paolo Pasolini nell’ultima e famosa intervista “Siamo tutti in pericolo” rilasciata a Furio Colombo poco prima di morire, il 1 novembre 1975. La profetica voce dell’intellettuale si attua sino alla fine e giunge ai giorni nostri. Le ...

Cosa sappiamo davvero sul Braccialetto elettronico di Amazon : Non si spegne la polemica sul braccialetto elettronico brevettato da Amazon, per trasmettere gli ordini ai magazzinieri e rendere più veloci la consegna. Ne ha parlato anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni: “È facile declamare sui temi del lavoro, ma la sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto“. Ma che Cosa sappiamo di questo dispositivo? Per ora Amazon ha depositato un brevetto. Che Cosa ...

Il Braccialetto elettronico di Amazon irrompe in campagna elettorale : ... 'Le speculazioni riguardo l'utilizzo di questo brevetto sono fuorvianti', ha sottolineato la società in una nota, 'ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari ...

AMAZON/ Il Braccialetto elettronico non si può usare in Italia - ecco perché : Il braccialetto elettronico brevettato da AMAZON ha sollevato forti polemiche. Ma il suo utilizzo in Italia non sarebbe consentito dalla legge. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:39:00 GMT)ELEZIONI E PENSIONI/ Si può cancellare la legge Fornero? Chiedetelo all'Europa…, di L. MilaniELEZIONI E DISOCCUPAZIONE/ Il "referendum" sul Jobs Act da evitare, di G. Palmerini

Amazon - Braccialetto elettronico/ "Speculazioni fuorvianti" - l'azienda fa chiarezza : Di Maio contrario : Amazon, braccialetto elettronico: l'azienda replica alla pioggia di polemiche in una nota ufficiale ma scatena le reazioni della politica a partire da Di Maio.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Amazon brevetta Braccialetto elettronico per ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Ed è subito polemica : L’espansione globale registrata da Amazon negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, e le ha permesso di crescere anche al di fuori degli USA raggiungendo i principali paesi d’Europa con centri di smistamento per la gestione delle spedizioni, in modo da ottimizzare l’attività della società rendendo ancora più veloci le consegne a prescindere dal paese dal quale si effettuano ordini sul celebre portale online. Uno dei punti ...

Cosa sappiamo davvero sul Braccialetto elettronico di Amazon : Il brevetto di Amazon scatena le polemiche, ma al momento non è automatico che l'azienda applichi il dispositivo al lavoro dei suoi magazzinieri

Amazon : Braccialetto elettronico per i dipendenti Gentiloni contrario : "La sfida è il lavoro di qualità" : L'intento è quello di "aiutare" i lavoratori a rintracciare la merce al più presto, ma si temono le potenzialità di controllo