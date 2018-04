Bper - Vandelli : “Bene trasformazione in Spa” : Modena, 14 apr. – (AdnKronos) – Soddisfazione per la trasformazione di Bper da banca Popolare a Spa è stata espressa dall Ad Alessandro Vandelli nel corso dell’assemblea a Modena. “C’è soddisfazione per come abbiamo gestito il rinnovamento”, ha spiegato l’Ad, che ha anche colto l’occasione per ringraziare Luigi Odorici e Ettore Caselli “che in questi anni hanno fatto tanto per la banca in un ...