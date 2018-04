Bisogna credere nella Formula E | è una grande occasione per le città

agi

: @matteosalvinimi BISOGNA METTERE GAS IN CASA SUA PER FAR MORIRE I SUOI FIGLI PER CREDERE, CI SONO LO… - argemtierimari3 : @matteosalvinimi BISOGNA METTERE GAS IN CASA SUA PER FAR MORIRE I SUOI FIGLI PER CREDERE, CI SONO LO… - ARitmoDelCuore : RT @micheleguarino8: ..la vita è fatta di tanti sacrifici, parecchie rinunce e molta forza. Ma bisogna credere che prima o poi arriverà que… - g_zerbato : RT @LaPravdania: La cosa esilarante è che la scena di ET con le tutone l'hanno vista tutti, ma ai melmetti bianchi bisogna credere anche se… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Chi pensa che la-E sia un’solo per il Motorsport sbaglia di grosso: a guadagnarci sono anche le città che la ospitano, e non solo in termini di lustro e prestigio ma soprattutto come opportunità per ‘rimettersi in forma’. Ecco perché l’appuntamento di domenica prossima è particolarmente importante per Roma. La pensa così Michela Cerruti, ex pilota automobilistica italiana che ha dichiarato all’Agi: “Nel giro di pochissimi anni le gare disono diventati tra gli eventi più interessanti e all'avanguardia non solo per quanto riguarda le corse con vetture elettriche, ma per l'ambiente del Motorsport in generale”. Le vetture – ha continuato – “corrono ormai da più di 3 anni nei centri delle città più importanti del mondo, che con ...