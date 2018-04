eurogamer

: Bioshock: 2K è al lavoro su un nuovo episodio? #Bioshock - Eurogamer_it : Bioshock: 2K è al lavoro su un nuovo episodio? #Bioshock - monitorpress : Rumor: 2K è al lavoro su un nuovo BioShock #rumors - GamingAdd_slp : RT @MondoXbox: Rumor: 2K è al lavoro su un nuovo BioShock -

(Di sabato 14 aprile 2018) Come riporta IGN è proprio così: uno studio interno a 2K sarebbe alle prese con uncapitolo di, secondo un rapporto interno.Nel suo rapporto, Jason Schreier di Kotaku avrebbe scovato un progetto non annunciato di uno studio segreto vicino a 2K. Sotto il nome in codice di "Parkside", questo progetto secondo i giornalisti potrebbe trattarsi proprio di un, e sembra che non sia solo top-secret ma anche attualmente in piena fase di sviluppo.Se qualcuno, riferisce Kotaku, avesse provato a fare una conversazione con quelli di questo studio si sarebbe sentito dire:"Oh, non possiamo davvero parlarne", e ancora "Era tutto a denti stretti".Read more…