Berlusconi scassa il centrodestra | “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac banche” Salvini

ilfattoquotidiano

: Insomma sono più di 20 anni che il problema è #Berlusconi. E' come mi' madre, deve scassa' il caxxo fino all'ultimo… - DalilaAdrower : Insomma sono più di 20 anni che il problema è #Berlusconi. E' come mi' madre, deve scassa' il caxxo fino all'ultimo… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Le consultazioni al Quirinale con la dezione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione delsono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrataaveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è successo di tutto nell’alleanza che a più riprese ha rivendicato per sé l’incarico per guidare un governo. Ache ha commentato in senso critico i bombardamenti americani in Siria,ha risposto “meglio tacere“. A Forza Italia che ha continuato a difenderedagli attacchi di ieri di Di Battista,ha risposto con un post su facebook in cui ha messo sullo stesso piano l’ex deputato dei ...