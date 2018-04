Berlusconi non molla

Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : ... 'solo' giacca blu e camicia bianca - e non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti sulla politica. Poi alla Camera, un pranzo veloce in buvette e successivamente un lungo colloquio, in un bar ...

Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : Luigi Di Maio era convinto di portare al Capo dello Stato i "passi in avanti fatti". E invece il secondo giro di consultazioni, chiuso con lo stallo 'certificato' da Sergio Mattarella, non ha fatto registrare progressi e anzi sembra mettere in un vicolo cieco i due protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Entrambi, a chiare lettere, hanno espresso la volontà di dar vita ad un governo M5s-Lega ma lo scoglio ...

L'attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

Il Milan di Yonghong Li vale quello di Berlusconi. Donnarumma non si tocca! : Dispiace perché Gigio è avviato a diventare il portiere più forte del mondo, ma tante sue scelte stanno condizionando e mettendo qualche ombra su un cammino splendente. Un giocatore che sarebbe ...

Berlusconi riprende una ragazza : 'Se stringi la mano così non trovi marito' : 'Ti insegno una cosa: se vai avanti a stringere la mano così non trovi marito'. così Silvio Berlusconi con una ragazza di 23 anni che si è avvicinata al cavaliere appena sceso dall'elicottero a ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Di Maio - Salvini e Berlusconi - non è più tempo per i giochi : mettetevi al lavoro : Più di un mese di stallo, con due consultazioni andate a vuoto e un appello di Mattarella non raccolto da nessun partito. I leader politici - Di Maio, Salvini, Berlusconi e Martina - non hanno portato avanti alcuna trattativa e non hanno fatto nessun passo avanti per la formazione del governo. Ma ora è arrivato il momento di fare sul serio e mettere da parte giochini, tatticismi e personalismi.Continua a leggere

Berlusconi : 'Di Maio non mi dica cosa fare' : Roma, 13 apr. , AdnKronos, 'Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi ...

Berlusconi : “Di Maio non mi dica cosa fare” : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Fi va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con ...

