Berlusconi | con quella pagliacciata al Quirinale ha fatto come chi bestemmia in chiesa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) Da quando ha cominciato ad avere tanti soldi Silviosi è autoconvinto che l’averli si traduce automaticamente in tanto potere. Sostanzialmente non è difficile capire che ha ragione. Benché questo non sia scritto in nessuna legge e tantomeno in nessuna Costituzione democratica, è una regola non scritta che quasi tutti rispettano, e chi non lo fa è considerato uno “spostato”, uno che non sa stare al suo posto. E’ vero che i soldi da soli possono non bastare a conquistare o anche solo reggere il potere, ma è pur vero che bastano sempre per ottenere molto rispetto. Il servilismo, infatti, è una delle tecniche di maggior successo per salire i gradini della scala sociale e molti lo usano senza vergogna per compiacere chi ha tanto potere o tanti soldi. Ma non sempre, dall’altra parte, chi ha tanti soldi ha anche solida cultura civile e democratica, ...