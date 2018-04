Berlusconi cade durante un comizio

Incidente per Berlusconi durante il comizio - inciampa sul palco e cade : Per il leader di Forza Italia spiacevole fuori programma durante un comizio per appoggiare il candidato del centrodestra in Molise alle prossime elezioni regionali.Continua a leggere

ELISABETTA CASELLATI - PRESIDENTE DEL SENATO/ Eletta con i voti del M5s - diceva "decadenza Berlusconi? Indegna" : ELISABETTA CASELLATI: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:04:00 GMT)

Casellati - Di Battista : “Definiva ‘golpe’ decadenza di Berlusconi da senatore? Che m’interessa - è schiaffo a Renzusconi” : La Berlusconiana della prima ora Alberti Casellati eletta al Senato con i voti del M5S? Non è un problema per l’ex deputato Alessandro Di Battista, avvicinato dai cronisti all’esterno di Montecitorio: “Gridava al golpe per la decadenza di Berlusconi al Senato? E che mi interessa”, risponde, per poi condividere la sua riflessione “da cittadino”: “Per me è un nuovo schiaffo al sistema Renzusconi“. ...