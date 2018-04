Berlusconi | brutta caduta durante il comizio Il leader di Forza Italia si trovava in

caffeinamagazine

: @berlusconi INQUALIFICABILE parlare male degli alleati.... poca lealtà...brutta strada...elettori perdonano tutto..… - gselvaggia : @berlusconi INQUALIFICABILE parlare male degli alleati.... poca lealtà...brutta strada...elettori perdonano tutto..… - SteMariotto : Un devastante audio rubato. Berlusconi massacra Salvini-Meloni: 'Con quei due al governo...' / Video… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Periodo complicato per Silvio. Non solo i guai relativi alla perdita dellaship nella sua coalizione e la difficoltà di formare un governo. Ora ci mancava anche la. Piccolo incidente nel pomeriggio di sabato per ildiSilviounorganizzato proprio dal suo partito, infatti, è improvvisamente inciampato sul palco cadendo rovinosamente a terra. L’episodio sul palco dell’Auditorium di Isernia, doveera intervenuto per un suo discorso a conclusione di unper sostenere Donato Toma, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Molise alle prossime elezioni regionali. I presenti si sono subito lanciati a soccorrerlo e rialzarlo, tra cui lo stesso Toma che era a pochi metri da lui, ma fortunatamente per il Cavaliere non c’è stata nessuna conseguenza seria ed è subito ...