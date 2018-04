Berlusconi attacca Salvini per le frasi sulla Siria ' Questo è il momento di tacere'

Di Battista attacca Berlusconi e Salvini/ Di Maio spiazzato : Rotondi (Forza Italia) - "in privato ne parla bene" : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Le parole dell’ex deputato pentastellato a Perugia, non sono piaciute al Movimento(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:16:00 GMT)

Di Battista attacca "né Berlusconi né Forza Italia"/ "Salvini vicino a Silvio sembrava Dudù" : Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:01:00 GMT)

La trattativa si blocca su Berlusconi Lui attacca i 5 Stelle. La Lega : sbaglia : Nel film della giornata che ruota intorno alle consultazioni al Quirinale ci sono 4 fotogrammi da mettere a fuoco per provare a decifrare il rebus del governo. Uno: lo show di Silvio Berlusconi che ...

Di Maio attacca Salvini che non molla Berlusconi : La Lega non molla, almeno per ora, Berlusconi ma vuole tenere aperto il dialogo con il M5S. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora ...

Pd 'Incontri solo col premier incaricato'. Centrodestra diviso - il leghista Giorgetti attacca Berlusconi 'Hai sbagliato' : Qualora invece la formazione di un nuovo esecutivo dovesse protrarsi oltre le due o tre settimane, sarebbe lo stesso governo Gentiloni a presentare il Documento di economia e finanza a politiche ...

Aldo Cazzullo attacca : 'Silvio Berlusconi e la scena penosa con Matteo Salvini a Palazzo Grazioli' : Una scena contro la quale si è scagliato Aldo Cazzullo nella sua cronaca sul sito del Corriere.it . Di seguito il commento, lapidario: 'penosa sceneggiata di B che prende sottobraccio Salvini sotto ...

Giornali contro Brunetta. Berlusconi contrattacca : "Non ci facciamo intimidire" : Per Silvio Berlusconi si tratta di 'attacchi Giornalistici' che vanno 'ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica' . I toni di Libero e Il Tempo sono durissimi. ...

I due capigruppo M5S - Danilo Toninelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S : «Hanno imparato presto a rubare». Di Maio : «Lui pagava Cosa Nostra» : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il...

Di Maio attacca Berlusconi : “Noi i bonifici li abbiamo fatti alle imprese - tu a Cosa Nostra” : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una tappa del «Rally per l’Italia». ...

