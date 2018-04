Benevento - a Reggio per vincere e sperare : ANSA, - Benevento , 14 APR - Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia per il Benevento c'è solo un risultato contro il Sassuolo: De Zerbi deve cercare i tre punti per continuare ad alimentare una ...

Lazio- Benevento 2-2 La Diretta Pareggio di Caicedo : La Lazio cerca il riscatto, dopo il Pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

Lazio- Benevento 1-1 La Diretta Vantaggio di Immobile - pareggio di Cataldi : La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

Torneo di Viareggio - la Juventus supera il Benevento al 95'. Poker Genoa : Come col Rijeka , sempre nel recupero. La Juventus tiene in vita la sua Viareggio Cup proprio quando l'esile fiamma della speranza stava per spegnersi. All'ultimo assalto e in inferiorità numerica, ci ...