Bari | minacce in greco antico ad assessore di Acquaviva delle Fonti

Bari - lettere di minacce in greco antico (dall’Agamennone di Eschilo) al vice sindaco di Acquaviva delle Fonti : Minacciato con una lettera intimidatoria scritta in greco antico. Un messaggio scritto su un foglio bianco e fatto recapitare in una busta bianca al Comune di Acquaviva delle Fonti, indirizzato all’assessore ai Lavori pubblici Austacio Busto. Fu lui, nel 2015, a denunciare la cosiddetta ‘tangentopoli della Murgia’, facendo scattare l’inchiesta che a luglio 2017 ha portato a 12 arresti, fra cui il sindaco di Altamura Giacinto Forte, per un giro ...