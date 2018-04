Bari | lettere di minacce in greco antico dall’Agamennone di Eschilo al vice sindaco di

ilfattoquotidiano

: RT @ros_schiavariel: @rtl1025 @BenjieFede @Benji_Mascolo @fedefederossi @WARNERMUSICIT #BenjieFedeRTL1025 ma le lettere che vi diamo agli i… - caludiarena : RT @ros_schiavariel: @rtl1025 @BenjieFede @Benji_Mascolo @fedefederossi @WARNERMUSICIT #BenjieFedeRTL1025 ma le lettere che vi diamo agli i… - ros_schiavariel : @rtl1025 @BenjieFede @Benji_Mascolo @fedefederossi @WARNERMUSICIT #BenjieFedeRTL1025 ma le lettere che vi diamo agl… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Minacciato con una lettera intimidatoria scritta in. Un messaggio scritto su un foglio bianco e fatto recapitare in una busta bianca al Comune di Acquaviva delle Fonti, indirizzato all’assessore ai Lavori pubblici Austacio Busto. Fu lui, nel 2015, a denunciare la cosiddetta ‘tangentopoli della Murgia’, facendo scattare l’inchiesta che a luglio 2017 ha portato a 12 arresti, fra cui ildi Altamura Giacinto Forte, per un giro di tangenti legato agli appalti pubblici di tre comuni: Altamura, Acquaviva delle Fonti e Castellana Grotte. Tra gli indagati anche l’allora assessore ai Lavori pubblici della giunta Emiliano, Giovanni Giannini. Lesono state immediatamente collegate al fatto che il prossimo 18 aprile Busto sarà chiamato a testimoniare in uno dei processi nati da quell’inchiesta. L’INTIMIDAZIONE – “Donde in te s’accendeva la frenetica smania delle ...