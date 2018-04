Bardonecchia | l' Italia si sveglia Interroghiamo i 5 doganieri

Bardonecchia - pm di Torino procede contro doganieri francesi "Non potevano intervenire in Italia" : "I doganieri non avevano il diritto di eseguire le attività compiute in territorio italiano, tanto più che non hanno richiesto l'aiuto della nostra polizia, i responsabili delle forze dell'ordine francesi erano consapevoli che quei locali non potevano essere utilizzati per quella attivita'"

Bardonecchia - alle Dogane primo incontro Italia-Francia : Una delegazione francese è stata ricevuta dai vertici dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in un primo incontro dopo la vicenda del blitz degli agenti d'Oltralpe nel centro migranti di Bardonecchia. "E' ...

Blitz Bardonecchia - ce la stiamo prendendo con la Francia perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...

Bardonecchia : muso contro muso tra Italia e Francia sul caso degli agenti transalpini : PRIMAPRESS, - TORINO - L'Italia vorrebbe indagare i cinque agenti francesi della dogana che hanno compiuto un blitz a Bardonecchia nei giorni scorsi, nel tentativo di bloccare un migrante sospettato ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora blitz Bardonecchia : gendarmi indagati - tensione Italia Francia - 3 aprile - : ULTIME NOTIZIE oggi, 3 aprile 2018, ultim'ora: blitz Bardonecchia, gendarmi indagati, tensione Italia Francia. Parigi non arretra.

Blitz a Bardonecchia - la Francia : "Mai violata la sovranità italiana" | : Secondo il gabinetto del ministro Gerald Darmanin, l'episodio accaduto alla stazione piemontese, dove venerdì 5 gendarmi francesi hanno fatto irruzione per controllare un migrante, è solo "una stretta ...

Bardonecchia - Francia ribadisce : nessuna violazione sovranità Italia : "Non c'è stata alcuna violazione della sovranità Italiana, soltanto un stretta applicazione dell'accordo del 1990 che consente di effettuare controlli da una parte e dall'altra della frontiera". Lo ha ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora blitz Bardonecchia : Italia-Francia - crisi diplomatica e doganieri indagati : Ultime notizie: di oggi, ultim'ora. blitz di Bardonecchia, crisi diplomatica Italia-Francia dopo incidente nel centro migranti in Piemonte. doganieri indagati, le novità (2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Bardonecchia - cronaca di una crisi diplomatica tra Italia e Francia : Alta tensione tra #Francia e Italia. La crisi diplomatica tra i due Paesi è cominciata quando cinque doganieri francesi sono entrati in un centro di appoggio agli immigrati nella stazione ferroviaria ...

Bardonecchia - Procura apre fascicolo/ Francia sospende i controlli sui migranti : presto incontreremo l’Italia : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Bardonecchia - la Francia sospende i controlli sui migranti in Italia : Il ministro transalpino: "Andrò in Italia, se serve rivedremo il nostro accordo". La Procura di Torino apre un fasciolo, per ora a carico di ignoti.

Bardonecchia - gelo tra Italia e Francia : la Procura di Torino apre un'inchiesta : Il caso diplomatico tra Italia e Francia, per il blitz della polizia transalpina a Bardonecchia (Torino), resta apertissimo. Così come resta il gelo tra Roma e Parigi, ma intanto la Procura di...

Il blitz di Bardonecchia e la crisi Italia-Francia spiegata bene : L'irruzione dei doganieri francesi, gli accordi del 1990 e del 1997, le reazioni dei Ministeri. Il caso che farà discutere

Bardonecchia - Minniti : “Risposta italiana all’altezza”. E torna a rivendicare gli accordi con la Libia sui migranti : “In sintesi, a un fatto grave c’è stata una risposta all’altezza da parte dell’Italia”. Per il ministro degli Interni uscente Marco Minniti, Roma ha reagito “con tempestività” all‘incursione dei doganieri francesi nella sede di una ong che a Bardonecchia assiste i migranti. “Si è convocato l’ambasciatore francese a Roma e la nota della Farnesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, ...