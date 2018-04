BARBARA D' URSO Con il Grande Fratello ci saranno tre D’Urso diverse!

Grande Fratello 2018 - concorrenti/ Grande curiosità per il primo outfit di BARBARA D'Urso : Grande Fratello 2018, concorrenti: altri quasi famosi nella casa? C'è Grande curiosità anche per capire quale sarà il primo outfit della conduttrice Barbara D'Urso.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:47:00 GMT)

SIMONE POCCIA - IL BONO DEL GRANDE FRATELLO 2018/ Chi è lo sportivo? L'ottima notizia di BARBARA D'Urso : SIMONE POCCIA, il BONO del GRANDE FRATELLO 2018: chi è l'atleta della Federazione Italiana di Atletica Sportiva che ha conquistato la conduttrice Barbara D'Urso.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Verissimo ospiti : BARBARA d’Urso e Alessia Marcuzzi da Silvia Toffanin : Barbara d’Urso e Marcuzzi si svelano dalla Toffanin domani a Verissimo Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi saranno le ospiti della puntata di domani a Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin. La conduttrice di Pomeriggio 5 si racconterà domani a tre giorni dall’inizio del suo Grande Fratello 15. Barbara ha svelato proprio durante la puntata di ieri che il reality di Canale 5 è già iniziato in quanto sono entrati in una sorta ...

Verissimo : sabato 14 aprile 2018 ospiti BARBARA D’Urso e Alessia Marcuzzi : Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi ospiti nella puntata di Verissimo di sabato 14 aprile 2018 Sorpresa! sabato 14 aprile 2018 tra gli ospiti di Verissimo ci sono anche Barbara D’Urso ed Alessia Marcuzzi. La presentatrice di Pomeriggio 5 si “confessa” da Silvia Toffanin a pochi giorni dalla partenza di Grande Fratello. La nuova edizione “nip” […] L'articolo Verissimo: sabato 14 aprile 2018 ospiti Barbara ...

Pomeriggio 5/ BARBARA D’Urso presenta i primi tre concorrenti del Grande Fratello : Oggi, venerdì 13 aprile, a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso presenta i primi tre concorrenti del Grande Fratello 15, al via martedì 17 aprile su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:21:00 GMT)

Grande Fratello 15 : BARBARA D'Urso a Pomeriggio 5 svela il Casale dei “super boni” - tre concorrenti : Grande Fratello15, Barbara D'Urso nel contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione, Pomeriggio 5, svela il Casale dei “super boni” riferendosi a tre nuovi gieffini che presto varcheranno la fatidica Porta Rossa. Grande Fratello: Tre concorrenti andranno a vivere in una casa in campagna Qualche anno fa, Joey Tempest, front man del gruppo rock anni ottanta Europe, cantava “The Final countdown”. Ed è quello che è ...

“Ecco 3 concorrenti super boni” : il Grande Fratello di BARBARA D’Urso è già iniziato. Ma non nella Casa - come sempre. Cosa (e chi) ha svelato Carmelita in anteprima : Manca pochissimo al via, quindi il nuovo, si fa per dire, Grande Fratello di Barbara D’Urso, già scalda i motori. Carmelita tornerà in prima serata e in diretta con la quindicesima edizione del GF martedì 17 aprile, a poche ore dalla finalissima di un altro reality seguitissimo (e chiacchieratissimo), l’Isola dei Famosi. Chi ama questo genere di trasmissioni, insomma, farà i salti di gioia. Le indiscrezioni su Casa, cast, ...

“Che vergogna - fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. BARBARA D’Urso costretta a intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante : Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo ...

Al Bano e Loredana Lecciso/ Il cantate racconta la verità da BARBARA D'Urso? : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:15:00 GMT)

Grande Fratello - le indiscrezioni sui concorrenti di BARBARA D'Urso : i primi nomi : L'inizio del Grande Fratello Nip è alle porte e aumentano le indiscrezioni sulla lista dei concorrenti . Ad accrescere la tensione ci pensa anche la conduttrice Barbara D'Urso che su Instagram post ...

Grande Fratello : BARBARA d'Urso svela un'anticipazione a Pomeriggio 5 - : Pomeriggio Cinque: Barbara d'Urso svela 'Il Casale' del Grande Fratello Terminata la parentesi dedicata alla cronaca a Pomeriggio 5 Barbara d'Urso ha lanciato immediatamente l'anticipazione esclusiva del Grande Fratello . In diretta la conduttrice napoletana ha affermato che insieme ai suoi autori sta ancora ...

Grande Fratello : BARBARA d’Urso svela un’anticipazione a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’urso svela “Il Casale” del Grande Fratello Terminata la parentesi dedicata alla cronaca a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha lanciato immediatamente l’anticipazione esclusiva del Grande Fratello. In diretta la conduttrice napoletana ha affermato che insieme ai suoi autori sta ancora mettendo mano sulle storie, il cast, e chi più ne ha più ne metta, e ha poi aggiunto rivolgendosi al suo ...

3 concorrenti del Grande Fratello in un casale : BARBARA d’Urso svela i nomi : Grande Fratello, chi sono i concorrenti? Barbara d’Urso svela i nomi dei tre ragazzi che entreranno in un casale Mancano pochi giorni al ritorno del Grande Fratello e Barbara d’Urso ha rivelato a Pomeriggio 5 i nomi dei primi tre concorrenti della nuova edizione. Si tratta di Simone, Filippo e Valerio: tre ragazzi che, come […] L'articolo 3 concorrenti del Grande Fratello in un casale: Barbara d’Urso svela i nomi proviene ...

Caterina Balivo ancora contro BARBARA d’Urso a Detto Fatto : Barbara d’Urso: nuova frecciata da Caterina Balivo a Detto Fatto Non è passata nemmeno una settimana dalla frecciata di Caterina Balivo a Barbara d’Urso lanciata in diretta a Detto Fatto, che oggi la mora conduttrice sembrerebbe averne ne ha lanciata un’altra delle sue. Caterina stava parlando con il suo amico Giovanni Ciacci di Ballando con le stelle e ovviamente della coppia formata da Romina Power e Al Bano, che sabato ...