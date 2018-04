Bankitalia | il pil rallenta ma non cresce il rischio Italia

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per Bankitalia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimestre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

