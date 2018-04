Bambina violentata ed uccisa da un gruppo di poliziotti | è orrore in India

Blastingnews

(Di sabato 14 aprile 2018) Ci troviamo a Nuova Delhi, dove unadi appena otto anni è stataripetutamente VIDEO da undi #locali e successivamentebrutalmente. Un avvenimento terribile e macabro che ha portato un'ondata die discusso in tutta l'#, dividendo ancor più la popolazione composta principalmente da indù e mussulmani e riportando alla luce vecchi rancori, ma non solo. Quanto accaduto negli ultimi giorni sembra avere portato alla luce anche un fatto che da parecchio tempo lascia parlare tutto il mondo: il modo in cui vengono considerate e trattate le donne all'interno del Paese. Si tratta, dunque, di una storia, parecchio recente, risalente allo scorso gennaio, che ha avuto come sfondo dello scempio, o meglio ancora come teatro di una #violenza inaudita, la splendida e stupenda citta' considerata come la porta dell'intera. Un luogo ...