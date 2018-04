Ballando con le stelle 13 – Sesta puntata del 14 aprile 2018 Gabriel Garko ballerino per

Giovanni Ciacci non lascia Ballando con le stelle/ “Ho parlato con Milly - ma nel dietro le quinte un ragazzo…” : Giovanni Ciacci non lascia Ballando con le stelle: lo stylist di Detto Fatto, dopo aver fatto intendere di voler lasciare lo show di Raiuno ha parlato con Milly Carlucci.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:01:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il retroscena su Carlo Conti e Milly Carlucci : lacrime dietro le quinte a L'Eredità e Ballando : Continuano a piangere per Fabrizio Frizzi, amico e collega, Carlo Conti e Milly Carlucci . Anche anche se sono tornati in tv, secondo un retroscena, sarebbero entrambi molto provati. Ivan Zazzaroni, a ...

Amici 17 - Ghali e Morandi per contrastare Ballando con le Stelle : Ci sarà inoltre la straordinaria partecipazione del campione del mondo Francesco Totti che condividerà con i ragazzi l'impresa storica della Roma in Champions League attraverso video e immagini. ...

Ballando con le stelle - Paolo Belli : "Non dimentico i periodi in cui avevo tutte le porte chiuse" : Paolo Belli, il popolare musicista che conduce Ballando con le stelle al fianco di Milly Carlucci, racconta in un'intervista esclusiva a Spy il segreto del suo successo. Nel numero della rivista in ...

“Un brutto tiro…”. Carlucci-De Filippi : è guerra. Dopo l’ospitata di Queen Mary a Che tempo che fa - Milly ha detto la sua. A Ballando con le Stelle tutti hanno notato la cosa e non è piaciuta a nessuno : “Avrà delle ripercussioni” : l’ospitata di Maria De Filippi a Che tempo che fa è stata un grandissimo successo. Queen Mary non delude mai e gli occhi dei telespettatori erano tutti puntati su di lei. Per Fazio ciò ha significato un successo, ma qualcuno non ha preso molto bene la cosa. L’intervista infatti è andata in onda proprio nella settimana in cui Ballando con le Stelle ha avuto la meglio su una delle trasmissioni della regina di Canale 5. Infatti, lo show ...

Ballando con le stelle 2018/ Gessica Notaro e il suo "primato" : sarà la vincitrice? Intanto su Ciacci... : Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci lascerà il programma? Il web spera di no, Intanto Carolyn Smith svela la sua classifica dei concorrenti e vince Gessica Notaro(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:02:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - ospite Gabriel Garko : Dopo aver vinto la gara degli ascolti contro la serata d'esordio di Amici, Milly Carlucci riprova a trionfare nella prossima puntata di Ballando con le stelle ospitando Gabriel Garko.

Gossip : ecco gli ospiti della 2° sfida tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle' : Come andrà il secondo confronto tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle'? Dopo la vittoria inaspettata del programma di Milly Carlucci sulla serata di debutto del serale di Canale 5, il Gossip ha svelato quelli che saranno gli ospiti di entrambi gli show sabato 14 aprile. Il talent sulla danza di Rai Uno, ha scelto di puntare sul tenebroso Gabriel Garko, mentre Maria De Filippi ha inviato a duettare con i suoi ragazzi il rapper Ghali e ...

Ballando con le stelle : Gabriel Garko ballerino per una notte : Dopo il grande successo di ascolti della settimana scorsa sabato torna 'Ballando con le stelle' , il varietà di Rai1 condotto da Milly Carlucci , con l'immancabile swing d i Paolo Belli. Super ospite ...

«Voglio scusarmi con la mia ballerina» : Francisco Porcella costretto a lasciare Ballando? : 'Voglio scusarmi con la mia ballerina' : Francisco Porcella costretto a lasciare Ballando? Dopo Ciacci, a rischio anche la partecipazione di Francisco Porcella a Ballando con le stelle? Il sexy ...

Carolyn Smith dà i voti ai concorrenti di Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle: Carolyn Smith esprime i suoi giudizi sui concorrenti Dopo 5 puntate andate in onda della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle pare che la giurata Carolyn Smith si sia fatta le idee ben chiare sui ballerini vip. Per questa ragione, qualche ora fa su instagram, ha voluto esprimere i suoi giudizi, dando loro anche i voti. Cosa ha detto? La donna, con estrema sincerità, ha asserito che l’attore Massimiliano ...

“Tra quei due…”. Ballando con le stelle - accuse e verità. Ma stavolta a prendere le difese di Milly Carlucci ci pensa lui. Il pasticcio continua : Momento difficile per Ballando con le stelle alla prese con più di qualche grana. Nel corso dell’ultima puntata a finire nel centro del mirino era stata la bellissima Cristina Ich, poi eliminata, che si era lasciata sfuggire una parolaccia nei confronti dell’avvocato dell’ex fidanzato di Gessica Notaro. Quindi era stata la volta di Giovanni Ciacci che in settimana aveva scritto: “Ho vissuto momenti migliore. Il malore è dovuto ...

Ballando con le Stelle : tutto costruito a tavolino? La risposta di Ivan Zazzaroni : Ivan Zazzaroni risponde alle critiche ricevute sui social: a Ballando falso e costruito? Ecco la sua versione Questa edizione di Ballando con le Stelle si sta distinguendo soprattutto per le accese polemiche nate in studio e continuate poi sui social. Uno ad essere stato preso particolarmente di mira dagli utenti è stato, senza dubbio, Ivan […] L'articolo Ballando con le Stelle: tutto costruito a tavolino? La risposta di Ivan Zazzaroni ...

Ballando con le stelle : scendono in campo i legali di Selvaggia Lucarelli Video : Non sembra calare la tensione intorno alla vicenda scatenata dagli avvocati di Eddy Tavares che incolpano il programma #Ballando con le stelle di lenire i diritti del loro assistito. La lettera degli avvocati Durante la trasmissione andata in onda sabato 7 aprile era stata letta una lettera degli avvocati Riccardi Luzi e Alessandro Pinzari inviata al giornale il Resto del Carlino, in cui si chiedeva alla Rai di non parlare più della vicenda ...