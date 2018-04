Ballando con le stelle 13 – Sesta puntata del 14 aprile 2018 Gabriel Garko ballerino per

Ballando con le stelle | Diretta 14 aprile : Ballando con le stelle in Diretta la puntata del 14 aprile 2018 su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 14 aprile pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 20:39.

Ballando con le stelle 2018/ Diretta : la preoccupazione di Milly Carlucci (14 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 14 Aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:24:00 GMT)

Lucrezia Lando intervista : “Io e Giaro andiamo molto d’accordo - siamo complici. Ballando con le Stelle è un sogno che si realizza” : Lucrezia Lando, intervista a Gossipetv: l’avventura a BalLando con le Stelle, il rapporto con Giaro Giarratana e tanto altro Tra le new entry dell’ultima edizione di BalLando con le Stelle, Lucrezia Lando ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori del varietà di Rai Uno. In coppia con il modello italo-olandese Giaro Giarratana, Lucrezia non è passata inosservata […] L'articolo Lucrezia Lando intervista: “Io ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta e ospiti : Milly Carlucci pronta a "spiazzare" la De Filippi (14 Aprile) : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 14 aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:32:00 GMT)

Ballando contro Amici : Milly riprova ad essere ’spiazzante’ con Maria : Milly Carlucci La settimana scorsa c’aveva pensato Maria De Filippi (leggi qui) ad accendere la sfida tra il Serale di Amici e Ballando con le Stelle. Il secondo round di questa sera, invece, arriva dopo le ‘velenose’ dichiarazioni di Milly Carlucci, che ha nettamente preso le distanza dalla Rai sulla scelta di ospitare la conduttrice di Canale 5 a Che Tempo Che Fa: “Per la squadra di Ballando questo intervento è stato ...

Robozao a Ballando con le stelle 2018/ Il robot che balla e canta ha stufato il pubblico? : Robozao a ballando con le stelle 2018: i tweet di Selvaggia Lucarelli sono l’unica cosa interessante che ci ricorda dell'esistenza dello strano robot animato che balla e canta.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:03:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Diretta e ospiti : Stefano chiede cuoricini per Gessica! (14 Aprile) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 14 aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:35:00 GMT)

“Ma Francisco Porcella ci sarà?”. Ballando con le stelle - in settimana il concorrente ha avuto un brutto infortunio e adesso arriva l’annuncio ufficiale. E la sua partner Anastasia racconta tutto : Ballando con le stelle, domande: ci sarà Giovanni Ciacci, che dopo il malore della scorsa settimana ha annunciato di voler abbandonare lo show di Milly Carlucci? E ancora: ci sarà Francisco Porcella, il surfista che nei giorni scorsi ha avuto un brutto infortunio che gli è costato la lussazione della clavicola? I fan di Ballando possono tirare un sospirone di sollievo adesso: ci saranno entrambi nella puntata che andrà in onda sabato 14 ...

Anticipazioni Ballando con le stelle sesta puntata : eliminato Giovanni Ciacci? Video : Stasera 14 aprile sesta puntata in diretta tv [Video] con #Ballando con le stelle 2018, il varieta' del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci che si avvia verso il gran finale di questa edizione, dove finalmente scopriremo il nome del trionfatore assoluto che si portera' a casa l'ambita coppa dello show. Cosa succedera' questa sera? Chi sara' il ballerino per una notte di questa settimana? Vi ricordiamo che noi di Blasting News remo ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli / Video - la sfida riparte dopo il flop (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli questa sera dovranno di mostrare di essere in grado di fare tesoro delle critiche, dopo il parere discorde della giuria (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:26:00 GMT)

Ascolti tv 13 aprile/ Carlo Conti e La Corrida vincono - oggi tocca a Milly e Ballando contro Amici? : Gli Ascolti del 13 aprile volgono a favore di Carlo Conti e de La Corrida che vincono la serata e portano a casa il triplo di Canale 5 e de Il Segreto. Ecco il dettaglio(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:18:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Si ritira? Sui social il video da dietro le quinte (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO tra i protagonisti della nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda oggi 14 aprile 2018: tra il possibile abbandono e le polemiche con la giuria(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Ballando con Le Stelle 2018 : anticipazioni 14 aprile - ospite Gabriel Garko : Ballando Con Le Stelle 2018 torna con un nuovo appuntamento su Rai 1 sabato 14 aprile. Come sempre conduce Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, il terzo conduttore venuto dallo spazio. A bordo pista i commenti taglienti di Roberta Bruzzone, la nota criminologa e di Sandro Mayer pronti a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei nuovi concorrenti. Le coppie in gara saranno ...

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Dalle critiche al primo posto in classifica (Ballando con le stelle 2018) : Massimiliano Morra e Sara Di Vaira si sono aggiudicati il primo posto in classifica nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato. Ma la giuria ancora non approva.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:26:00 GMT)