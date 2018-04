Autorità unica | ma per incidere servirà tempo

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni cerca 24 praticanti : L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'autorità amministrativa indipendente, avente una sede principale a Napoli ed una secondaria a Roma, e che ha la funzione di assicurare la corretta competizione nel settore delle teleComunicazioni, mezzi di comunicazione di massa, editoria e poste. Per l'anno 2018 l'AGCOM ha indetto una selezione funzionale alla ricerca di ventiquattro laureati in materie giuridiche, economiche, sociali e ...