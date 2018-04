Automobilista ubriaco uccide 17 enne

Automobilista ubriaco investe e uccide 17enne a Savona : Positivo all'alcol test, alla guida della sua auto ha investito e ucciso un ragazzo di 17 anni che viaggiava su uno scooter con un amico. Il tasso alcolemico dell'Automobilista non era tale da giustificare l'arresto, così l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La vittima è Davide Molinari.L'incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno all'una, a Ceriale (Savona). Il giovane ...