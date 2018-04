Auto contro garage a Modica Alta

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Scontro Mosca-Washington all’Onu : “Minata Autorità del Consiglio”. “Finito tempo delle parole. Assad? Siamo pronti a colpire ancora” : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu riUnito d’urgenza dopo l’attacco notturno di Usa, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di “minare l’autorità del Consiglio” e, ha aggiunto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, “è il momento che gli Usa imparino che il codice internazionale di comportamento sull’uso della forza è ...

Ostia - scontro allo stop : Auto si ribalta - in ospedale famiglia con due bambini : Paura a Ostia per un incidente in via delle Quinqueremi. Due auto - una Mercedes Classe A e una Ford Focus - si sono scontrate all'incrocio tra via delle Quinqueremi e via delle Prore. Ad avere la ...

Diritto d'Autore : da Tiziano Ferro a Elisa - oltre 1000 artisti contro Sky : Un insulto per tutti coloro i quali hanno contribuito a portare l'industria culturale al terzo posto nella nostra economia. Un'industria sana e realmente italiana, che è parte fondamentale della ...

Roma - scontro tra Auto e moto : gravi due 18enni : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due ...

Schianto in Auto contro un albero - Ginevra muore a 18 anni : Un terribile incidente stradale avvenuto a San Diego, negli Stati Uniti, ha spezzato la vita di una ragazza napoletana di 18 anni, Ginevra Gallone Latte. Come riporta Nicola Clemente su

Roma - scontro tra Auto e moto : gravi due 18enni : Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due giovani viaggiavano a bordo di un'...

Corre incontro alla sorellina - bimbo di 3 anni investito da un'Auto : Un bambino di tre anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di giovedì 12 aprile. Al...

Da Vasco a Morricone mille artisti contro Sky : pagate i diritti d'Autore : Musica e cinema italiani alleati contro Sky. mille artisti e autori, tra cui star come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ennio Morricone, Gabriele Salvatores, hanno firmato un appello a difesa del diritto d'...

Usa - Auto finisce contro albero : muore diciottenne napoletana - sedicenne grave : Una ragazza napoletana che viveva a San Diego e due sono rimaste ferite in un incidente stradale, con la loro Bmw che è andata contro un albero mentre andavano al Coachella Valley Music...

Usa - Auto finisce contro albero : muore diciottenne napoletana : Una ragazza napoletana che viveva a San Diego e due sono rimaste ferite in un incidente stradale, con la loro Bmw che è andata contro un albero mentre andavano al Coachella Valley Music Festival. La ...

Usa - Auto finisce contro albero : muore diciottenne napoletana : Una ragazza napoletana che viveva a San Diego e due sono rimaste ferite in un incidente stradale, con la loro Bmw che è andata contro un albero mentre andavano al Coachella Valley Music...

Siae muove contro Sky : "Non paga gli Autori" : MILANO - 'La Siae è Ente senza scopo di lucro e difende esclusivamente il lavoro degli autori' e 'continuerà a difendere il diritto ed il lavoro degli autori dei quali ha il pieno sostegno'. La ...

Pd e l'alleanza con Macron? Gozi : 'In Europa incontro chi serve - non devo chiedere Autorizzazioni' : Il Pd è all'interno del Pse da quattro anni, abbiamo un responsabile per la politica estera che è Piero Fassino . E' con lui che dobbiamo discutere , all'interno del Pd, le nostre posizioni sull'...

Palermo - incidente in moto per il giudice Giuseppe Ayala/ Ultime notizie : schianto con Auto in controsenso : Palermo, Giuseppe Ayala coinvolto in un incidente stradale: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:36:00 GMT)