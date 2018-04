Roma - Autista di bus Atac al cellulare davanti ai passeggeri : Il tema della telefonata era il 'caro affitti' e quindi - a occhio e croce - non era una questione di servizio, tantomeno un'urgente questione di servizio che consente l'uso del cellulare. Fatto sta ...

Bus in fiamme a Roma - Autista interviene con l'estintore : "Nessun passeggero coinvolto" : Bus in fiamme a Roma. Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un autobus 'jumbo' del trasporto pubblico in servizio sulla linea 409, lungo via di Portonaccio all’altezza del deposito Atac....

Bus a fuoco all'alba : l'Autista interviene con l'estintore : Un altro bus Atac in fiamme a Roma . 'Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un mezzo in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. l'autista - spiega l'azienda dei trasporti ...

India - autobus precipita in un burrone : morti 27 bambini - l’Autista e due maestre : Viaggiavano su un autobus nello Stato Indiano di Himachal Pradesh quando sono precipitati in un burrone per oltre trenta metri. Trenta i morti finora accertati: ventisette bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l’accaduto e ha precisato che l’autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra per un errore dell’autista. Tutti i bambini coinvolti erano allievi ...

Per anni ha abusato della nipotina : arrestato Autista di 43 anni : Tra il 2012 e il 2016 avrebbe abusato ripetutamente della nipote, oggi quindicenne, quando la bambina aveva tra i 9 e i 12 anni, approfittando dei periodi in cui la ragazzina era in vacanza con lui. ...

Abusi sessuali sulla nipotina di 9 anni - Autista arrestato a Bergamo : Un autista di 43 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) con l'accusa di aver abusato della nipotina per quattro anni, dal 2012 al 2016....

Chi l'ha Visto? - spari in strada a Monteverde : "L'Autista di un autobus ha fermato i carabinieri" : Le immagini trasmesse da Chi l'ha Visto? mostrano l'autista di un autobus attirare l'attenzione dei Carabinieri che a Monteverde hanno sparato in strada per fermare l'auto che stavano...

Multa di oltre duemila euro per l'Autista di un bus : Multa da duemila euro e ritiro della patente per l'autista di un bus che collega Grosseto con Firenze. L'uomo è stato sorpreso dalla polizia stradale alla guida del mezzo senza avere inserito la sua ...

I profughi lasciati a piedi dall’Autista di bus : «Ormai sappiamo come funziona...» : La Uil Trasporti — di cui l’uomo è delegato sindacale — lo ha difeso dicendo che i migranti in attesa non avevano fatto cenni per chiedere la fermata. «Di dieci persone forse una non ha fatto il segno», ribatte un richiedente asilo. Gli uomini prendono la corriera ogni giorno per andare a seguire le attività previste dal progetto di accoglienza

Trento - l’Autista del bus è di destra e lascia a piedi i migranti. L’azienda di trasporti : “Diverse violazioni” : Era già finito sui giornali l’estate scorsa perché in un post un po’ sopra le righe, su Facebook, aveva augurato al presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, di fare la stessa fine dell’orsa Kj2, abbattuta tra le polemiche dopo che aveva aggredito una persona. Si era pentito, aveva chiesto scusa e cancellato il post ma non era bastato. Moreno Salvetti, consigliere eletto in una lista civica ad Avio (Trento), era stato costretto a ...

Rispondono male all’Autista dello scuolabus - mamma li fa andare a piedi per 7 km : I due bimbi, che frequentano la locale scuola elementare, costretti anche a mantenere un cartello: la loro foto pubblicata online dalla madre.Continua a leggere